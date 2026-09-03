Saksa droonijuhtumis kahtlustatav Läti kodanik elas aastaid Venemaal

Julgeolekuteenistus kinnitas LETA-le, et teenistus teeb koostööd ja osutab vajalikku tuge oma Saksa partnerasutustele seoses kahtlustustega Läti kodaniku osaluse kohta Leipzigi lennujaamas leitud lõhkeainega drooni juhtumis.

VDD käsutuses oleva teabe kohaselt on Läti kodanik elanud mitu aastat püsivalt Venemaal.

Arvestades, et Saksamaal toimunud juhtumi uurimine on pooleli, ei andnud VDD täiendavaid kommentaare.

Teatavasti leiti 4. augustil Leipzigi lennujaamast, millel on oluline roll sõjavedudes, lõhkeainet kandnud droon. Politsei kasutas Ukraina kaubalennuki lähedalt leitud droonis olnud lõhkeaine neutraliseerimiseks robotit ja arvatakse, et teine droon võis kokku põrgata lähedal asuva logistikafirma DHL lennukiga. Pärast seda on leitud ka kolmas droon, mis oli samuti lõhkeseadeldisega varustatud.

Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles teisipäeval, et see rünnakukatse sobib Venemaa hübriidoperatsioonide juba tuntud mustriga. Ta teatas, et Saksamaa valitsus on jõudnud järeldusele, et 4. augustil Leipzigis toimunud hübriidrünnaku eest vastutab Venemaa.

Teisipäeva õhtul teatas Saksa meedia, et Saksamaa föderaalprokurör uurib kaht kahtlusalust.

Saksa võimud on tuvastanud seoses Leipzigi lennujaama vastu suunatud droonirünnaku katsega kaks kahtlusalust – Läti kodaniku ja Valgevenest pärit Venemaa kodaniku, teatas kolmapäeval ajaleht Süddeutsche Zeitung.

Läti passiga mehel on väidetavalt sidemed Venemaa luureteenistustega. Ta saabus Saksamaale Berliini lennujaama kaudu juuli lõpus ja sõitis seejärel väidetavalt rendiautoga Leipzigi suunas. Kaks päeva enne intsidenti Leipzigi lennujaamas lahkus kahtlusalune Saksamaalt taas lennukiga Berliini lennujaama kaudu.