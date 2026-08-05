Saksamaal tabas droon kaubalennukit

Saksamaa võimud alustasid uurimist ööl vastu kolmapäeva toimunud juhtumi suhtes, milles Leipzigi/Halle lennujaamast startinud DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga ning pidi tegema plaanivälise maandumise Hannoveris. Juhtum sai alguse sellest, kui Leipzigi lennuväljalt avastati droon, mille küljest leiti hiljem lõhkeainet.

Esialgsete andmete kohaselt märgati Leipzigi lennujaama lähedal drooni, mispeale peatati ajutiselt lennuliiklus ning suleti lennujaama lõunapoolne lennurada. Politsei võttis lennuki oma kaitse alla. Demineerijad saadeti uurima kahtlast objekti, mis leiti lennuraja lähedalt.

Saksamaa siseministeerium kinnitas, et lennujaamast leiti droon, kuid selle täpse olemuse kohta ei ole uurimise huvides veel ametlikke üksikasju avaldatud. Saksa meedia andmetel sisaldas droon lõhkeseadeldist või selle komponente, kuid võimud pole seda seni kinnitanud.

Intsidendi ajal pidi vähemalt üks lennuk maandumise katkestama. Lisaks põrkas DHL-i kaubalennuk vahetult pärast Leipzigi lennuväljalt õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris, kus avastati selle ninaosas väiksemad kahjustused. Keegi vigastada ei saanud.

Öö jooksul suunati ümber nii kauba- kui ka reisilende. Hommikuks oli suurem osa lennuliiklusest taastunud, kuid üks lennurada jäi uurimise ajaks suletuks.

Drooni avastamist Ukrainale varustust vedava transpordilennuki läheduses kinnitas ka NATO esindaja.

Leipzigi/Halle lennujaam on oluline logistikasõlm ning seda kasutatakse muu hulgas Ukrainale kuuluvate Antonovi transpordilennukite teenindamiseks.

Lisaks on see lennujaam DHL-i üks tähtsamaid logistikakeskusi. DHL teatas kolmapäeval, et intsidendi tõttu on neil tekkinud tarneraskusi. Selle tegevjuhi Tobias Meyeri sõnul teeb ettevõte kõik endast oleneva, et olukord normaliseeruks võimalikult kiiresti.

Saksamaa võimud käsitlevad juhtumit võimaliku julgeolekuohuna. Ametlikult ei ole veel öeldud, kas tegemist oli sabotaažikatsega, kuid Saksamaa on viimastel aastatel korduvalt hoiatanud loata droonilendude ja võimalike Venemaaga seotud hübriidohtude eest. Samas rõhutavad uurijad, et praegu ei ole avaldatud tõendeid, mis seoksid tänase juhtumi otseselt mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga.

Leipzigi lennujaama peetakse relvasaadetiste, sealhulgas Ukraina sõjaga seotud relvasaadetiste sõlmpunktiks. Vaid kaks aastat tagasi pääses see napilt katastroofist, kui Suurbritanniasse teel olnud pakk süttis DHL-i logistikakeskuses maapinnal põlema. Juurdlus näitas, et tegemist oli Venemaa luureteenistuste läbiviidud operatsiooniga. Leedus, kust pakk teele saadeti, on praegu kohtu all viis väidetava sabotaaživõrgustiku kahtlustatavat liiget.

Alates Venemaa agressioonisõja algusest Ukraina vastu on Saksamaal sagenenud ka tundmatute droonide vaatluslennud kriitilise infrastruktuuri ning sõjaväeobjektide lähistel. Ainuüksi aasta esimesel poolel registreeris Saksamaa lennuliiklusteenistus (DFS) umbes 145 loata droonilendude tõttu toimunud häiret Saksamaa lennujaamade ümbruses. Enamikul juhtudel ei suuda võimud droonide operaatoreid tuvastada.

Saksa föderaalpolitsei on hinnanud, et droonide taga võib olla Venemaa, kuid Moskva on igasugust seotust intsidentidega eitanud.

Juulis arreteeriti Baieri liidumaal 37-aastane Moldova kodanik, keda kahtlustati drooni kasutamises relvafirma järel luuramiseks. Mees arreteeriti avalikkuse vihjete põhjal ettevõtte territooriumil viibides. Müncheni prokuratuur uurib juhtumit ja julgeolekuallikad viitavad sellele, et kahtlusalune võis tegutseda Venemaa luureteenistuste nimel.