X!

Saksamaal tabas droon kaubalennukit

Välismaa
Ukraina lennukid Leipzig/Halle lennuväljal.
Ukraina lennukid Leipzig/Halle lennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Saksamaa võimud alustasid uurimist ööl vastu kolmapäeva toimunud juhtumi suhtes, milles Leipzigi/Halle lennujaamast startinud DHL-i kaubalennuk põrkas pärast õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga ning pidi tegema plaanivälise maandumise Hannoveris. Juhtum sai alguse sellest, kui Leipzigi lennuväljalt avastati droon, mille küljest leiti hiljem lõhkeainet.

Esialgsete andmete kohaselt märgati Leipzigi lennujaama lähedal drooni, mispeale peatati ajutiselt lennuliiklus ning suleti lennujaama lõunapoolne lennurada. Politsei võttis lennuki oma kaitse alla. Demineerijad saadeti uurima kahtlast objekti, mis leiti lennuraja lähedalt.

Saksamaa siseministeerium kinnitas, et lennujaamast leiti droon, kuid selle täpse olemuse kohta ei ole uurimise huvides veel ametlikke üksikasju avaldatud. Saksa meedia andmetel sisaldas droon lõhkeseadeldist või selle komponente, kuid võimud pole seda seni kinnitanud.

Intsidendi ajal pidi vähemalt üks lennuk maandumise katkestama. Lisaks põrkas DHL-i kaubalennuk vahetult pärast Leipzigi lennuväljalt õhkutõusmist kokku seni tuvastamata objektiga. Lennuk maandus ohutult Hannoveris, kus avastati selle ninaosas väiksemad kahjustused. Keegi vigastada ei saanud.

Öö jooksul suunati ümber nii kauba- kui ka reisilende. Hommikuks oli suurem osa lennuliiklusest taastunud, kuid üks lennurada jäi uurimise ajaks suletuks.

Drooni avastamist Ukrainale varustust vedava transpordilennuki läheduses kinnitas ka NATO esindaja.

Leipzigi/Halle lennujaam on oluline logistikasõlm ning seda kasutatakse muu hulgas Ukrainale kuuluvate Antonovi transpordilennukite teenindamiseks.

Lisaks on see lennujaam DHL-i üks tähtsamaid logistikakeskusi. DHL teatas kolmapäeval, et intsidendi tõttu on neil tekkinud tarneraskusi. Selle tegevjuhi Tobias Meyeri sõnul teeb ettevõte kõik endast oleneva, et olukord normaliseeruks võimalikult kiiresti.

Saksamaa võimud käsitlevad juhtumit võimaliku julgeolekuohuna. Ametlikult ei ole veel öeldud, kas tegemist oli sabotaažikatsega, kuid Saksamaa on viimastel aastatel korduvalt hoiatanud loata droonilendude ja võimalike Venemaaga seotud hübriidohtude eest. Samas rõhutavad uurijad, et praegu ei ole avaldatud tõendeid, mis seoksid tänase juhtumi otseselt mõne konkreetse riigi või organisatsiooniga.

Leipzigi lennujaama peetakse relvasaadetiste, sealhulgas Ukraina sõjaga seotud relvasaadetiste sõlmpunktiks. Vaid kaks aastat tagasi pääses see napilt katastroofist, kui Suurbritanniasse teel olnud pakk süttis DHL-i logistikakeskuses maapinnal põlema. Juurdlus näitas, et tegemist oli Venemaa luureteenistuste läbiviidud operatsiooniga. Leedus, kust pakk teele saadeti, on praegu kohtu all viis väidetava sabotaaživõrgustiku kahtlustatavat liiget.

Alates Venemaa agressioonisõja algusest Ukraina vastu on Saksamaal sagenenud ka tundmatute droonide vaatluslennud kriitilise infrastruktuuri ning sõjaväeobjektide lähistel. Ainuüksi aasta esimesel poolel registreeris Saksamaa lennuliiklusteenistus (DFS) umbes 145 loata droonilendude tõttu toimunud häiret Saksamaa lennujaamade ümbruses. Enamikul juhtudel ei suuda võimud droonide operaatoreid tuvastada.

Saksa föderaalpolitsei on hinnanud, et droonide taga võib olla Venemaa, kuid Moskva on igasugust seotust intsidentidega eitanud.

Juulis arreteeriti Baieri liidumaal 37-aastane Moldova kodanik, keda kahtlustati drooni kasutamises relvafirma järel luuramiseks. Mees arreteeriti avalikkuse vihjete põhjal ettevõtte territooriumil viibides. Müncheni prokuratuur uurib juhtumit ja julgeolekuallikad viitavad sellele, et kahtlusalune võis tegutseda Venemaa luureteenistuste nimel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Yle, ARD

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:23

Saksamaal tabas droon kaubalennukit

14:15

Telekomifirmad hakkavad Mobiil-ID kasutajate SIM-kaarte välja vahetama

14:00

Zirk: medalimõte on endiselt olemas

13:53

Erik Gamzejev: mis saab Ida-Virumaast pärast 340 miljoni euro ärakulutamist?

13:47

Uuring: keele-eelistus teeb ohuteavituse kiiremaks ja selgemaks

13:45

Euroopa maastikupõlengud tekitasid haruldase tulepilve

13:44

Entomoloog: muutused inimeste elustiilis jätsid putukariigile sügava jälje

13:43

Eesti ja Rootsi allkirjastasid vanglarendi koostöömemorandumi Uuendatud

13:25

Tartu Uues Teatris esietendub kolme riigi koostöös sündinud sensoorne lavastus

13:23

Tribuntsov: eesmärk on ujuda finaali ja teha isiklikud rekordid

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

04.08

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

04.08

Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

11:58

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

04.08

Allikad: USA on sõjas kasutanud ära peaaegu kõik oma kaugmaa täppisraketid

06:31

Keelenõuded lasteaedades: lahkuvad sajad abiõpetajad

04.08

Sõja 1623. päev: Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähistel Uuendatud

04.08

Euroopa otsib viise Palantiri-sõltuvusest vabanemiseks

04.08

Rootsi vangide tõttu otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat

04.08

Põhja-Pärnumaa vallavanemaks sai endine Tallinna abilinnapea Kaarel Oja Uuendatud

11:04

Eesti saab riigikaitse investeeringuteks laenu kuni 2,34 miljardit Uuendatud

ilmateade

SPORT

14:00

Zirk: medalimõte on endiselt olemas

13:23

Tribuntsov: eesmärk on ujuda finaali ja teha isiklikud rekordid

12:45

Jefimova enne EM-i: tiitlikaitsjana on raskem starti minna

11:59

Seitsmevõistluse tiitlikaitsja Thiam loobub EM-ist

loe: kultuur

13:25

Tartu Uues Teatris esietendub kolme riigi koostöös sündinud sensoorne lavastus

12:49

Loomingu Raamatukogus ilmus Nobeli laureaadi John Steinbecki viimane romaan

12:07

Janno Jürgensi psühholoogiline põnevik jõuab kinodesse novembris

11:36

Music Estonia Live haru juht: piletite maksulangetus aitaks vältida hinnatõusu

loe: eeter

12:24

Kirvespordi maailmameister Maarika Lepik: puid lõhkuda mulle ei meeldi

11:36

Music Estonia Live haru juht: piletite maksulangetus aitaks vältida hinnatõusu

11:30

Liina Tammepõld: maailmakuulsad artistid tahavad tuuril end koduselt tunda

10:44

OMD liige Andy McCluskey: parimad sõbrad vihkasid meie esimesi laule

Raadiouudised

12:30

USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

12:25

Ühtegi loobus presidendikandidaadiks pürgimisest

12:20

Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 28 kraadini

12:20

Raadiouudised (05.08.2026 12:00:00)

09:45

Tallinna lennujaam tegi juulis reisijate rekordi

09:40

Tartu külje alla planeeritakse golfikeskust ja väikeelamuid

09:35

Õhutemperatuur kerkib kuni 27 kraadini

09:20

Raadiouudised (05.08.2026 09:00:00)

04.08

Tartu vangla otsib seoses Rootsi vangide tulekuga ligi 300 uut töötajat

04.08

Pärnu volikogu kokkukutsumine tekitas kriitikat

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo