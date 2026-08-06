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Saksamaa siseminister: lennujaamast leitud lõhkeainega droon oli hübriidrünnak

Välismaa
Pommirühm Leipzigi lennujaamas
Pommirühm Leipzigi lennujaamas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/EHL Media
Välismaa

Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt nimetas kolmapäeval Leipzigi lennujaamast leitud lõhkeainega drooni hübriidrünnakuks

Dobrindt teatas, et ööl vastu kolmapäeva Leipzigi/Halle lennujaama lennuraja lähedalt leitud lõhkeainega droon kujutas endast hübriidrünnakut, mis viis ohu uuele tasemele.

Saksamaa alustas kolmapäeval terrorismivastast menetlust, kui drooni tõttu suleti osa Euroopa ühest suurimast kaubandussõlmest, vahendas Reuters.

"Droonide märkamist ja drooniohte hübriidkontekstis teame juba varasemast, kuid lõhkeainega varustatud droon lennujaama territooriumil tähistab täiesti uut ohustsenaariumi," ütles Dobrindt kolmapäeva õhtul pärast erakorralist kohtumist Saksamaa julgeolekuteenistuste juhtidega.

Lennujaama töötajad avastasid drooni öösel lõunapoolse lennuraja lähedal asuvalt suletud kaubaalalt. Lennuliiklus peatati ning mitu õhusõidukit suunati teistele lennuväljadele.

Võimude sõnul reisijad ega lennujaama töötajad ohus ei olnud ning hommikuks taastus enamik lennuliiklusest, kui üks lennurada taas avati.

Siseministri sõnul on kõik oletused lõhkeaine, drooni, selle päritolu ja rünnaku korraldajate kohta praegu uurimisel.

"Hübriidohtude iseloomu juurde kuulub see, et nende päritolu ei ole alati kohe selge," sõnas Dobrindt.

Ümbersuunatud lennuk põrkus tundmatu objektiga

Uurijad selgitavad ka seda, millega põrkus õhus kaubalennuk, mis suunati häire ajal Ida-Saksamaal asuvast lennujaamast teisele marsruudile.

Võimude teatel tuvastati pärast lennuki maandumist Hannoveris sellel väiksemaid vigastusi. Juhtumiga kursis oleva allika sõnul kuulus lennuk DHL-ile.

Lennujaama lõunapoolne lennurada, mis on oluline sõlmpunkt DHL-i ja Ukraina lennufirma Antonov Airlines jaoks, jäi võimude teatel suletuks seniks, kuni pommieksperdid drooni kontrollisid ja selle süütemehhanismi eemaldasid.

Viimane juhtum drooniohtude seerias

Saksamaa lennujaamad on kõrgendatud valmisolekus pärast seda, kui droone on tuvastatud mitmete oluliste objektide kohalt, sealhulgas sõjaväerajatiste, energiaterminalide, meresadamate ja logistikaettevõtete.

"Praegu toimuv näitab ka seda, et kuude eest tehtud hinnang, mille kohaselt on ohutase kõrge, oli õigustatud," ütles Dobrindt ajakirjanikele.

Liidupolitsei teatel võivad droonilendude taga olla Venemaa agendid.

Saksamaa ajaleht Bild teatas, et Leipzigi droon leiti vahetult Ukraina Antonovi kaubalennuki lähedusest. Lennufirma on kasutanud Leipzigi/Halle lennujaama oma tegevusbaasina alates Venemaa täieulatuslikust sissetungist 2022. aastal.

Kui eksperdid olid kinnitanud, et droon kandis lõhkeainet, võtsid uurimise üle terrorismivastase võitluse uurijad.

"Selliseid ohuolukordi ei korralda amatöörid. Need nõuavad väga professionaalset ettevalmistust ning teostust," sõnas Dobrindt ajakirjanikele.

Euroopa julgeolekuasutused on uurinud 2024. aastal pakenditesse peidetud lõhkeseadeldiste plahvatamiste juhtumeid. Mõned neist seadeldistest leiti Leipzigis asuvast DHL-i laost ning Euroopat läbivatest kaubasaadetistest.

Siseministeeriumi pressiesindaja teatas, et selles etapis ei ole võimalik tuvastada seost sellenädalse juhtumiga.

Venemaa on eitanud igasugust seotust 2024. aasta juhtumite ja hiljutiste droonilendudega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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