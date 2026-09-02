Saar: RKIK ei teinud üksi otsuseid ega valinud tarnijaid

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ei teinud üksi otsuseid ega valinud ise tarnijaid 70 miljoni eurose mürsutehingu puhul ning tehingutega seotud materjalid said nii kaitseminister kui ka kaitseministeeriumi kantsler, ütles ERR-ile RKIK-i endine juht Magnus-Valdemar Saar.

RKIK ei teinud üksinda otsuseid, ei valinud ise mürskude tarnijaid ega käinud seejärel ette kandmas valitsemisala juhtkonnas edusammudest, lausus Saar

"Riigi kaitseinvesteeringute keskus viis otsustamiseks võimalused, riskid ja sõjas oleva riigi (Ukraina – toim.) eelistused dokumenteeritult, protokollitult. Sealhulgas ühel juhul riigi kaitseinvesteeringute keskuse tehtud ettepanek ja valitsemisala juhtkonnas langetatud otsus ei ühti," lausus Saar.

"Ühtlasi väideti veel, et ei olda lepingutega tutvunud. Mina ei tea, kas tutvuti või mitte. Aga riigi kaitseinvesteeringute keskus on edastanud kõik lepingud, kõik tehingutega seotud kaasnevad materjalid, mida on võrdlemisi palju, välja prinditud terviklikul kujul kaitseministrile (Hanno Pevkurile) ja kaitseministeeriumi kantslerile (Kaimo Kuusele)," lisas Saar.

Kõik materjalid olid pikka aega ministri ja kantsleri valduses, ütles ta.

Ukrainale mürskude ostmise tehingud ei olnud tavapärased tehingud ning nendega olid seotud riskid ja nad olid poliitiliselt laetud, märkis Saar.

"Suur osa infost tänase ja eilse päeva jooksul on minu teada juurdepääsu piiranguga Eesti riigi huvides kaitstud. Mina ühtegi detaili, mis puudutab tehingute osapooli ega nende usaldusväärsust või mitteusaldusväärsust, pole välja öelnud. Ja minul on eriti täna pillutud süüdistuste valguses väga raske ennast kaitsta, kuna mina ei tea, millised detailid on juurdepääsu piirangu alt välja arvatud või on jätkuvalt juurdepääsupiiranguga kaitstud," lausus Saar.

Eesti Ekspress kirjutas, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud, kuid sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ning nüüd on vaidlus kohtus.

RKIK-i praegune peadirektor Elmar Vaher ütles intervjuus ERR-ile, et läbikukkunud 70-miljonise mürsutehingu eest vastutab RKIK-i endine juht Magnus-Valdemar Saar. Vaheri sõnul ei ole RKIK-i töötajad vajalikke finantsjuhtimispõhimõtteid järginud.