Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

Kas või kui palju siis RKIK vastutab selle eest, et Eesti riik võib nüüd kaotada selle 70 miljonit eurot?

Ma alustan sellest, et meie üks põhieesmärke on Ukrainat aidata – nii nagu aidata ka Moldovat ja teisi riike, kes soovivad olla demokraatlikud ja kes oma vabaduse eest võitlevad. Selleks teeb RKIK väga palju hankeid, ja ma rõhutan, et me oleme tegelikult teinud mitmeid-mitmeid edukaid hankeid. Aga tõepoolest, siis üks 2024.–2025. aasta leping, millel olid ettemaksud, on sellises seisus, kus teine osapool ei ole oma lepingulisi kohustusi täitnud, ning oma õiguste kaitseks me oleme täna pöördunud kohtusse.

Te tegite ikkagi ettemakseid tarnijale, kes ei ole ühtegi sedasorti kaupa varem tarninud, taust jäi kontrollimata.

Mul on seda raske kommenteerida, sest ma ei töötanud siis RKIK-is. Seda küsimust saab kindlasti küsida endiste RKIK-i juhtide käest. Mina olen alates jaanuarikuust selle teemaga kursis. Mina inimeste pähe ei näe, kuidas nemad mõtlesid ja millised olid nende otsuste tegemise põhiargumendid. See, mis on kirjas, seda ma saan tarbida, sellest ma saan aru. Ja lugedes neid materjale, julgen ma öelda, et mina seda lepingut ei oleks teinud, sest teha lepingut sellises mahus ja maksta ettemaksu sellises summas ettevõttega, keda sa ei tunne ja kes ei ole ise laskemoona tootja, ei ole minu hinnangul õige.

Olete te tagantjärele suutnud välja selgitada, kes selle otsuse taga siis oli?

Selle otsuse taga oli RKIK-i endine peadirektor (Magnus-Valdemar Saar - toim.).

Riigikontroll küsis ka neid lepinguid. Kas lepingud selle ettevõttega on olemas või ei ole? Või miks neid ei suudetud riigikontrollile esitada?

Minu meeskond proovis otsida üles kõik materjalid, mis on 2024. ja 2025. aastal tehtud selle otsuse tegemiseks. Me oleme kõik materjalid edastanud riigikontrollile ja rohkem materjale ei ole. Riigikontroll on andnud tõesti selle kohta hinnangu, et see ei ole piisav ja et midagi on puudu. Aga veel kord: seda, mis oli anda, me kindlasti andsime. RKIK tegi ja teeb edasi igati koostööd. Olen isiklikult kohtunud ja rääkinud mitmeid kordi Janar Holmi ja audiitoritega, nii et see, mida anda oli, me andsime. Kui midagi on puudu, siis nüüd tegeleme sellega, et need puudujäävad dokumendid veel leida, kui see üldse on võimalik. Ma ei oska seda praegu kommenteerida.

Millal te saite esimest korda aru, et see tarnija, kellele on raha makstud, tegelikult seda kaupa tarnida ei suuda?

Ma saan rääkida iseendast. Minu jaoks oli asi selge veebruaris-märtsis, kui me hakkasime ette valmistama lepingu ülesütlemisi ja oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumist. See võttis pisut aega. Ja kui ma hästi mäletan, siis aprillis-mais me ka kohtusse vastavad hagid sisse andsime.

Kas see 70 miljonit on praegu selline lõplik summa või võib siin midagi suuremaks või vähemaks minna?

See summa on praegu lõplik.

Te asusite RKIK-i juhiks jaanuaris sel aastal. Kas siis oli juba midagi õhus või olid teada juba mingisugused probleemid, mis võivad tekkida?

Minu hinnangul ei olnud kogu RKIK-i finantsjuhtimise põhimõtted piisavad. Me oleme teinud väga palju muutusi, teeme veel. Riigikontrolli järeldustega olin ma kursis üsna varakult. Minu soov oli tellida tegelikult RKIK-i finantsaudit, ma tegin sellekohase ettepaneku ka kaitseminister Hanno Pevkurile. Aga me leppisime kokku, et kuna riigikontroll nagunii teeb auditi, siis me ei hakka dubleerima, ootame ära lõpliku aruande. Lõpliku aruande materjalide draft'i (mustandit - tõlge) sain mina lugeda juunikuus, ja sellest ajast saati oleme teinud palju muudatusi ning teeme veel selleks, et RKIK-i finantsjuhtimispõhimõtted oleksid selged ja arusaadavad. Ja mis kõige tähtsam, et RKIK-i töötajad neid ka järgiksid. Põhiküsimus on olnud minu hinnangul see, et kehtivaid kordasid lihtsalt ei ole järgitud.

Kes siis nüüd vastutab või mis nüüd edasi saab?

Vastutavad need inimesed, kes allkirjastasid lepingu. Allkirja lepingule pani endine RKIK-i peadirektor.