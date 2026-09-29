Kell 20 "Impulsis": kuidas peaks Eesti rändesurvele reageerima?
Eelmisel nädalal tabati Eestis poolsada ebaseaduslikku piiriületajat ja rändesurve ei näita vaibumise märke. Selle nädala "Impulsi" stuudios arutletakse, kuidas Eesti riik peaks olukorrale reageerima.
Stuudios on politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar, Tartu volikogu liige Sandra Laur, Pagulasabi juht Eero Janson, Narva volikogu liige Katri Raik ja rändeekspert Kert Valdaru.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi