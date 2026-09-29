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Kell 21.40 "Esimeses stuudios" päästeameti asejuht

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ETV "Esimeses stuudios" on täna külas päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing.

Päästjad saavad järgmisel aastal sümboolse palgalisa, aga käärid keskmise palgaga võrreldes kasvavad. Kui reaalne on sellise tasu eest tippspetsialiste motiveerida? Milline peaks olema õiglane päästja palk? Kui hästi on Eesti kriisivalmidus kohanenud uue julgeolekuolukorraga? Martin Lambingut usutleb saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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