ERR otsib uut Virumaa korrespondenti

"Võites kümme aastat tagasi Virumaa korrespondendi konkursi lubasin, et jään kuueks aastaks ehk aeg muutusteks oli juba pikalt küpsenud. Kutsun üles julgelt kandideerima, sest ERR-is on väga hea see, et siin töötavad eri valdkondades oma ala väga hästi tundvad inimesed, kes alati ulatavad vajadusel abikäe," sõnas Kundla.

"Oleme Renele väga tänulikud nende kümne aasta eest, mil ta Virumaa elu hoogsalt kajastas nii "Aktuaalse Kaamerale", raadiouudistele kui ka spordile," ütles ERR-i uudistetoimetuse peatoimetaja Joosep Värk.

Tema sõnul korraldatakse lähinädalatel ka avalik konkurss uue Virumaa korrespondendi leidmiseks.

"Ootame kandideerima kõiki Ida- ja Lääne-Virumaa inimesi, kellele läheb korda kodukandi elu," ütles Värk.