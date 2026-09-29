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Obinitsas alustas tööd aiasaaduste väärinduskeskus

Majandus
Aiasaaduste väärinduskeskus.
Aiasaaduste väärinduskeskus. Autor/allikas: ERR
Majandus

Setomaal Obinitsas alustas tööd aiasaaduste väärinduskeskus, kuhu talunikud saavad kas müüa või ladustada köögivilju ja marju.

Ümbertöödeldud aiasaadustega plaanitakse varustada eelkõige kohalikke haridusasutusi.

Keskuses saab tööd kümme inimest ning see läks maksma neli miljonit eurot. Sellest kolm miljonit andis riik ning miljon eurot panid kokku Võrumaa arenduskeskus ja erainvestorid.

"Meil on 10 erinevat ladu, mis kõik on erinevalt reguleeritavad. Neli neist on marja- ja õunalaod, ja kuus ladu on kõik erinevate temperatuuridega reguleeritav. Vastavalt kultuurist, mis mahutavad umbes 500 tonni toorainet, seadmed siia tootmisesse on valitud selliselt, et me oleksime valmis ära töötlema umbes 2 kuni 2,5 tonni toorainet, kui pidada silmas ka Võru maakonnas olevat kaitseväge," ütles aiasaaduste väärinduskeskuse juhataja Margus Timmo.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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