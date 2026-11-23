Lääne-Saksa luureteenistus andis 1990. aastal Soomele üle endise Ida-Saksa julgeolekuteenistuse Stasi koostatud nimekirja. Teadaolevalt on nimekirjas 18 nime. Soome kaitsepolitsei toonane juht Seppo Tiitinen pani nimekirja seifi ja salastas aastani 2050. Sellest ajast peale on niinimetatud Tiitisen lista Soomes kirgi kütnud, kuna Stasi loodi Nõukogude Liidu otsesel juhendamisel ja oli KGB käepikendus, seega võisid need inimesed töötada Nõukogude julgeolekuteenistuse heaks. Tiitinen ei ole soostunud sel teemal spekuleerima

"Minul ei ole infot selle kohta, missugustel andmetel see nimekiri põhineb, mis on üldse selle taust. Nii et parem on selle kohta oletusi mitte teha," rääkis Tiitinen 2011. aastal Soome ringhäälingule Yle. Ta on ka korduvalt öelnud, et ei mäleta sellest nimekirjast ühtki nime.

2011. aastal ilmus Soome diplomaadi Alpo Rusi kirjutatud raamat, kus väideti, et endine peaminister Kalevi Sorsa on selles nimekirjas. Selle lükkas Tiitinen tagasi. Ta lükkas tagasi ka väited, et Tarja Halonen on Stasi nimekirjas.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas mõni aasta tagasi oma allikatele viidates, et nimekirjas on paar-kolm selleaegset parlamendiliiget, aga mitte tipp-poliitikuid ega ministreid. Tiitinen ütles, et nimekirjas oli näiteks Tampere ülikooli ühiskonnateadlasi. Nimekirja avalikustamise vajadusest on korduvalt rääkinud ka poliitikud, aga tavaliselt enne valimisi.

Nimekirja avamine on supo otsustada. Tiitinen on jäänud enda seisukoha juurde, et nimesid avalikustada ei ole mõistlik.

"Tõenäoliselt on selles nimekirjas isikuid, kes on ikka veel ühiskondlikult aktiivsed ja kuna asjasse puutuvate isikute negatiivsest tegevusest mingeid konkreetseid tõendeid ei ole, siis õigusriigis lihtsalt niisama inimeste mainet ei rikuta," ütles Tiitinen aastal 2015.

Asjatundjate sõnul võis Stasi nimekirja kanda isikud, kelle vastu näiteks nende saksa keele oskuse tõttu huvi tundis, aga tegelikult ei pruukinud nende inimestega üldse ühendust võttagi.

Möödunud nädalavahetusel ütles Soome kaitsepolitsei praegune juht Juha Martelius Ylele, et tema hinnangul võiks niinimetatud Tiitineni nimekirja avada, kui tuleb Soome ajaloo või poliitilise ajaloo uurijatelt piisavalt põhjendatud taotlus ja nüüd on need tulnud, nii et supo kaalub seda võimalust.

"Mina leian, et nimekirja võiks teadlaste käsutusse anda, aga seda ei saa juriidilisest seisukohast lähtudes siiski päris avalikustada," rääkis Martelius, rõhutades, et inimeste nimesid ei avalikustata.

Marteliuse sõnul on kaitsepolitseile aastakümnete jooksul kogunenud tohutu hulk selliseid nimekirju, aga Tiitisen lista on kirgi kütnud lihtsalt seetõttu, et selle olemasolu kunagi avalikuks tuli.

"Kogu see nimekiri on kahjuks nagu õhuline suflee, et isegi, kui need nimed mingil põhjusel avalikkuse ette paiskuksid, tekitaks see suurt pettumust, et kas see oligi kõik," rääkis Martelius. Ta lubas, et Soome kaitsepolitsei teeb Tiitisen lista ehk Stasi nimekirja avamise asjus otsuse nädala või paari jooksul.