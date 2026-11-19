Vaatlejate hinnangul on Xi Jinpingi, Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisel Shenzhenis pigem sümboolne tähendus ning suuri läbimurdeid pole oodata.

Väidetavalt kavatsetakse kohtumisel arutada muu hulgas tuumarelvastuse vähendamist. Kolme riigi valduses on maailma suurimad tuumarelvavarud, vahendas CBS News.

CBS News toob veel välja, et taustal püsib terve rida muid ülemaailmseid väljakutseid ja pingekoldeid. Valge Maja teatas varem, et Ukraina sõda ei kuulu ametlikku päevakorda, kuna Ukraina esindajad kohtumisel ei osale. Trump ütles aga esmaspäeval, et eeldab siiski selle teema tõstatamist.

Trump lubas neljapäeval ka takistada tehisintellekti liigset reguleerimist.

"Me ei taha teha midagi, mis hävitaks selle tehnoloogia tohutu potentsiaali. Peame sellel silma peal hoidma, olema ettevaatlikud ja seda hoidma. See on peaaegu täielikult hea, kuid sellel on ka halbu külgi, seega peame nende halbade külgede ohjamisel olema väga ettevaatlikud," ütles Trump Shenzhenis toimuval Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö (APEC) kohtumisel osalevatele liidritele.

Trump rõhutas foorumil peetud kõnes USA pühendumust Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskasvule ning stabiilsusele. Tema sõnul läheb USA majandusel erakordselt hästi ja Washington peab läbirääkimisi mitme uue kaubanduslepingu sõlmimiseks.