Aktsia hind avanes tasemel 111,5 dollarit, mis on 34 protsenti kõrgem esmase avaliku pakkumise (IPO) hinnast 83 dollarit.

Tugev nõudlus Anthropicu aktsiate järele keset laiemat tehnoloogiaaktsiate müügilainet annab sektorile lootust.

Vestlusroboti Claude looja Anthropicu börsiletulek ja tehisintellektisektori lipulaeva Nvidia teisipäeval avaldatud majandustulemused näitavad, et sektor on sel nädalal kaks suurt proovikivi edukalt läbinud.

"Olen vaadanud kogu seda nädalat kui referendumit tehisintellekti üle. Nvidia andis meile ülevaate taristu väljaehitamisest ning Anthropic näitab nüüd investorite huvi järgmise põlvkonna tehisintellektiettevõtete vastu," ütles Direxioni kapitaliturgude juht Jake Behan enne Anthropicu börsidebüüti.

Tehisintellekt on kiirendanud majanduskasvu, kuid toonud kaasa ka hoiatused ohtude eest ning aidanud väidetavalt kaasa andmekeskuste suhtes skeptiliste demokraatide suurele võidule USA vahevalimistel, märkis Reuters.

Varem buumi omaks võtnud investorid on viimastel nädalatel muutunud skeptiliseks, sest kardavad, et sektori ülesehitamiseks tehtavad hiiglaslikud kulutused ja kasvav võlakoormus ei pruugi tulevikus piisavat tulu tuua.

Ka Anthropic on andnud märku, et võib kaasata raha võlakirjaturgudelt.

"Loodame mingil hetkel tulevikus saavutada investeerimisjärgu reitingu. Võlg on instrument, mis on meie käsutuses ja mida sooviksime tulevikus kasutada," ütles tegevjuht Dario Amodei intervjuus telekanalile CNBC.

Esimese börsile jõudnud juhtiva tehisintellektiettevõttena on Anthropicust saamas kogu sektori mõõdupuu. Tema suurim rivaal OpenAI kavandab väidetavalt börsile minekut 2027. aastal.

Ettevõte müüs 980 miljonit aktsiat hinnaga 83 dollarit tükk, mis ületas esialgselt seatud hinnavahemikku 70–78 dollarit. IPO tulu võib kerkida kuni 93,5 miljardi dollarini, kui emissiooni korraldajad kasutavad täielikult oma õigust osta lisaaktsiaid.

Koos erainvestoritele suunatud pakkumisega ulatub aktsiate müügist kaasatud summa praeguseks üle 107 miljardi dollari.

"Osa nõudlusest võib lihtsalt peegeldada seda, et investorid ei taha maha magada haruldast võimalust saada osalus juhtivas tehisintellektiettevõttes, isegi kui selle pikaajaline kasumlikkus on endiselt ebakindel," ütles IPOX-i analüütik Lukas Muehlbauer.

Börsidokumentidest selgub, et suurtehing toob Goldman Sachsi ja Morgan Stanley juhitud emissiooni korraldajatele 550 miljonit dollarit teenustasu.

Kuigi aktsia hind võib börsiletulekule järgnevatel päevadel tugevalt kõikuda, teeb Anthropicu IPO tuhandetest inimestest paberil miljonärid ja käputäiest osanikest miljardärid.

Reutersi arvutuste kohaselt ulatus tegevjuht Amodei ja tema kuue kaasasutaja osaluse koguväärtus IPO hinna alusel ligi 150 miljardi dollarini – ühiselt kuulub neile umbes 10 protsenti ettevõttest.