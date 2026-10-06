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AfD sai esimest korda liidumaa parlamendi spiikri koha

Välismaa
Tobias Rausch
Tobias Rausch Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ronny Hartmann
Välismaa

Hiljuti saavutas parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) Saksi-Anhaltis suure valimisvõidu ning erakonna kandidaat Tobias Rausch valiti vasakpopulistide toel liidumaa parlamendi spiikriks.

Rausch sai 48 poolt- ja 29 vastuhäält, viis saadikut jäid erapooletuks. AfD-l on 83-kohalises parlamendis 39 kohta, vasakpopulistlikul BSW-l on viis kohta. Viimased tulemused viitavad sellele, et Rauschi poolt hääletasid ka teiste parteide saadikud.

35-aastasest Rauschist sai nüüd esimene AfD liige Saksamaal, kes on valitud liidumaa parlamendi spiikriks. Rausch on parlamendisaadik alates 2016. aastast ning töötas varem kinnisvaraettevõtjana.

Rauschi valimise ajal toimusid parlamendihoone ees ka AfD-vastased meeleavaldused.

AfD esinumber Ulrich Siegmund kavatseb detsembris kandideerida liidumaa peaministriks. Kuna teised erakonnad ei soovi AfD-ga koalitsiooni moodustada, on tema valimine endiselt lahtine. AfD teatel peab partei vajaliku toetuse saamiseks kõnelusi nii BSW kui ka teiste parlamendisaadikutega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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