Ajakirjanik Rene Kundla liitus SDE-ga ja kandideerib riigikokku

"Minu jaoks on Eesti erakondadest just sotsiaaldemokraatidel olnud kõige selgem ja mulle sobivam, tööinimeste heaolust hooliva ja majanduse arengule keskenduv maailmavaade," sõnas Kundla.

Kundla näeb sotsiaaldemokraatidel olulist rolli Eesti tööseadusandluse parandamisel, mis tema arvates on praegu liialt tööandja õiguste poole kaldu.

"Lisaks olen töövaidluskomisjoni liikmena aru saanud, et nii töötajate kui ka tööandjate töösuhetealase kompetentsi tõstmine on üks lihtne võtmekoht, kus Eesti majanduse arengut saaks järele aidata," sõnas Kundla, kes on kuulunud ka ametiühingute keskliidu juhatusse.

Idavirulasena on Kundla jaoks sotsiaaldemokraatide puhul oluline seegi, et erakond on pakkunud kõige mõistlikumat lahendust põlevkivipoliitikale, kus eesmärgiks on võetud põlevkivitööstusest väljumine mõistuse, mitte loosungitega.



Rene Kundla on ajakirjanduses töötanud 1993. aastast, kui ta alustas tööd Ida-Virumaa maakonnalehes Põhjarannik. Viimati töötas ta Eesti Rahvusringhäälingu Virumaa korrespondendina. Kundla oli sotsiaaldemokraatide liige ka kuni 2016. aastal ERR.i tööle siirdumiseni.

Keskerakonnal mitu uut liitujat ja kandideerijat

Ave Smirnov. Autor/allikas: Keskerakond

Keskerakond andis kolmapäeva hommikul teada, et Rapla vallavolikogu liige Ave Smirnov liitub Keskerakonnaga ja kandideerib riigikogusse.

"Olen jõudnud otsuseni, et tahan ja olen valmis panustama Eesti arengusse senisest laiemalt. Seetõttu olen otsustanud kandideerida Riigikogu valimistel," lausus 2021. aastal Rapla valla aasta ema tunnustuse pälvinud Ave Smirnov. "Kohaliku elu ja kogukondade areng on mulle alati oluline olnud, kuid tunnen, et mul on veel palju anda. Mul on tahet, mõtteid ja soovi rääkida kaasa küsimustes, mis puudutavad kogu Eestit ja meie inimeste tulevikku."

Päev varem teatas Keskerakond, et Häädemeeste endine vallavanem Külliki Kiiver kandideerib riigikogusse Keskerakonna nimekirjas, et tagada turvaline elu igas vanuses Pärnumaa elanikule ning taastada ühiskonna usaldus riigivõimu vastu.