India opositsioon protestib valijanimekirjade puhastamise vastu

India võimud puhastavad valijanimekirju ning seetõttu puhkes riigis tõsine vaidlus valimissüsteemi usaldusväärsuse üle. Nimekirjast on eemaldatud üle 130 miljoni nime ja opositsioon näeb selles ohtu India demokraatiale.

India valimiskomisjon viib läbi põhjaliku nimekirja kontrolli, mis on tekitanud küsimusi selle kohta, kas nii ulatusliku protsessi käigus suudetakse surnud, topeltregistreeritud ja valimisõiguseta inimesed seaduslikest valijatest eristada nii, et nimekirjast ei eemaldataks ekslikult suurt hulka tegelikke valijaid.

Seni on nimekirjast eemaldatud üle 130 miljoni nime, mida on rohkem kui kogu Jaapani elanikkond. Kriitikute väitel on nimekirjadest eemaldatud ka miljoneid valimisõiguslikke inimesi, mistõttu ei saanud osa neist tänavustel olulistel osariigivalimistel hääletada.

Opositsioon ja sellega liitunud noorteliikumine nõuavad nüüd valimiskomisjoni juhi Gyanesh Kumari tagasiastumist.

Valimiskomisjon eitab rikkumisi ja väidab, et eesmärk on eemaldada surnud, topeltregistreeritud ja valimisõiguseta inimesed. Opositsiooni hinnangul kasutatakse nimekirjade puhastamist vähemuste, eelkõige moslemite, valimisõiguse piiramiseks. Samuti väidetakse, et moslemid tõenäoliselt ei toeta peaminister Narendra Modi juhitud natsionalistlikku parteid.

India politsei ajas teisipäeval Delhis laiali opositsiooni meeleavalduse ja pidas kinni mitu opositsioonipoliitikut. Samal ajal on kutsutud üles korraldama täiendavaid meeleavaldusi Mumbais, Goas ja mujal Indias.

Sekkunud on veel India ülemkohus, mis nõuab valimiskomisjonilt selgitusi. Protestid seavad Narendra Modi valitsuse surve alla ajal, mil ta on ametis oma kolmandat ametiaega ning tema valitsus on varemgi pidanud silmitsi seisma noorte massimeeleavaldustega.

Modi tähistas kolmapäeval 25 aasta möödumist avalikku teenistusse asumisest. Ta andis Gujarati osariigi peaministrina ametivande 2001. aastal ning sai 2014. aastal India peaministriks.