Mereõiguse professor Alexander Lott ütles, et Ukraina rünnakud Vene sõjalaevadele Soome lahel on õiguspärased vaid riikide majandusvööndites, ent ka siis tuleb arvestada rannikuriikide huve.

"Rünnak leidis aset Eesti majandusvööndis ja see rünnak sai meresõjaõiguse järgi toimuda üksnes põhjusel, et Eesti ja Soome on kehtestanud Soome lahes majandusvööndi koridori," ütles Lott ERR-ile.

"Niipea, kui sellist majandusvööndi koridori Soome lahes ei eksisteeriks, siis igasugused rünnakud Eesti ja Soome territoriaalmeres rahvusvahelise laevaliikluse vastu, sealhulgas Vene sõjalaevade vastu, ei oleks õiguspärased," lisas ta.

Lott rõhutas, et seega peaks Eesti ja Soome kui neutraalsed rannikuriigid käimasolevas Vene-Ukraina sõjas olema oma territoriaalvetes õiguslikult igasuguste rünnakute vastu kaitstud.

Lott tõi ka välja, et kui sellised rünnakud leiavad majandusvööndis aset, siis Euroopa riikide praktika järgi ja ka meresõjaõigust reguleeriva San Remo käsiraamatu järgi peavad need rünnakud arvesse võtma rannikuriigi asjasse puutuvaid huve, mis eeskätt puudutavad rannikuriigi jurisdiktsiooni ja suveräänseid õigusi majandusvööndis.

"Eestil ja Soomel on sellisteks huvideks kahtlemata merekeskkonna kaitse. See tähendab, et kui nüüd ühel hetkel peaksid sellised rünnakud ka siin meie Läänemerel hakkama tabama ehedaid kaubalaevu, mis näiteks veavad Vene naftat, toites seeläbi Vene sõjamasinat, siis kahtlemata sellistel rünnakutel on oluline mõju Läänemere keskkonnakaitsele. Ja sellisel juhul tuleb igakordselt arvestada muuhulgas mitte ainult seda, kas see objekt, konkreetsel juhul mõni kaubalaev, on muutunud oma lasti või oma käitumise järgi sõjaliseks sihtmärgiks, vaid ka seda, kas mingisugune rünnak tema vastu saab üldse tuua ülekaalukat sõjalist kasu," rääkis Lott.

Samas ei ole tema sõnul riikide praktika selles küsimuses ühetaoline ja teatud riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid, vastustavad sellist arusaama, et peaks üldse keskkonnakaitselisi argumente rünnakuid planeerides kuidagimoodi arvesse võtma.

Lott tõstis veel esile, et Sparta II puhul pole selge, kas tegemist oli rünnaku hetkel meresõjaõiguse mõttes täielikult kaubalaevaga.

"Sest tegemist oli tõepoolest küll kaupu vedava laevaga, aga ta oli rünnaku hetkel meedia andmetel väga lähedastes lepingulistes suhetes Vene kaitseministeeriumiga. Ja on spekuleeritud ka selle üle, et rünnaku hetkel võis selle laeva lastiks olla ka kõiksugu sõjalist kaupa. Juhul, kui veetakse mingisugust sõjalist kaupa muidu kaubalaeva otstarvet täitval tsiviilobjektil, muutub seeläbi tõenäoliselt ka laeva staatus meresõjaõiguse mõttes. Ja juhul, kui see laev on veel eraldi lepingulistes suhetes kaitseministeeriumiga, mis kohustab teda pakkuma selliseid logistilisi tugifunktsioone Vene sõjaväele, Vene mereväele, siis on võimalik teda potentsiaalselt lugeda ka toetuslaevaks. Ja kui kaubalaevade vastu peaksid eos olema rünnakud pigem välistatud, siis toetuslaevade suhtes on sellised rünnakud märksa lihtsamini õiguslikust vaatepunktist teostatavad," lausus Lott.

Esimest korda ründas Ukraina Soome lahel Vene sõjalaeva ööl vastu 11. novembrit. Pihta sai Venemaa Balti laevastiku raketilaev. Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmuse sõnul sai sõjalaev mitu tabamust ja oli ka hukkunuid. Saatelaev aitas korveti lõpuks Peterburi poole liikuma.

Teine juhtum toimus laupäeval, kui Ukraina ründas Soome lahel droonidega Vene kaitseministeeriumi kasutuses olevat kaubalaeva Sparta II. Laev sai tabamuse Eesti majandusvetes ja triivis seejärel Soome territoriaalvetesse, kus Soome piirivalve alustas päästeoperatsiooniga. Meeskond evakueeriti ja seejärel asuti koos sündmuskohale saabunud Eesti ja Venemaa päästelaevadega kustutama laeval tekkinud tulekahju. Lõpuks pukseerisid Venemaa päästelaevad aluse Soome vetest Venemaa vetesse.