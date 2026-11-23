Energiahindade tõus pole ootamatu, sest valitsus on selle eest hoiatanud ja ei oleks õiglane nüüd seda kompenseerida tarbijatele, kes ise börsipaketti kasutades hinnariski võtsid, leiab rahandusminister Jürgen Ligi.

Ligi ei ole rahul energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastatud eelnõuga, mille järgi toetatakse kodutarbijaid talviste energiahindade järsu tõusu korral.

"Energiahindade tõus pole ootamatu, mille vastu peaks ehitama iga-aastast kriisimeedet või sisendama tarbijale lootust maksumaksja abile," ütles Ligi kliimaministeeriumile saadetud kirjas.

Ta märkis, et valitsus on hinnatõusu eest hoiatanud ja soovitanud riske maandada nii fikseeritud hinnaga lepingute, tarbimise vähendamise kui ka suuremate talviste kuludega arvestamise kaudu.

"Ei oleks õiglane nüüd kompenseerida neile, kes võtsid börsipaketiga hinnariski, ega põhjendatud toetada neid, kes hinna fikseerisid," lausus rahandusminister.

Ligi tõi välja, et eelnõuga kavandatakse kõiki kodutarbijaid hõlmavat elektri- ja gaasivõrgu tasude kompenseerimist, sõltumata leibkonna sissetulekust, energiakulude tegelikust koormusest, elektri või gaasi hinnatasemest ning juba rakendatud hinnariski maandavatest meetmetest. See ei ole tema hinnangul mõistlik lahendus.

"Piiratud eelarveraha tuleks suunata neile, kellel on tegelikud toimetulekuraskused. Eelnõust aga ei selgu, kui suur probleem on ja kui paljusid leibkondi see puudutab. Puudub analüüs, millise hinnataseme ja toimetulekuraskuste korral on riigi sekkumine põhjendatud ning kuidas mõjutavad energiakulud eri sissetulekuga leibkondade eelarvet," kritiseeris Ligi.

Ta lisas, et järgmise aasta eelarve maht ja defitsiidi piir on otsustatud ning pole mõistlik alustada uut aastat kohe lisaeelarvega ja rikkuda antud lubadust vähendada eelarvedefitsiiti.

Kui kliimaministeerium leiab, et neil on ressurssi turule sekkuda, siis tuleks see Ligi sõnul suunata pakkumise suurendamise ja säästmismeetmetesse, mitte kompenseerimisse ja nõudluse ergutamisse.

"Meie soovitus on endiselt hajutada võrgutasu aasta peale, jaotades koormuse suve ja talve vahel ühtlasemalt," sõnas ta. "Laiapõhjaline kompenseerimine vähendab tarbijate motivatsiooni hinnariski ise maandada, tarbimist vähendada ja energiatõhususse investeerida. Riigi toetus peaks olema sihitud neile, kes hinnatõusuga ise toime ei tule."

Kui valitsus peaks siiski otsustama hüvitada eelnõus kirjeldatud tingimustel elektri- ja gaasivõrgu tasusid, kooskõlastab rahandusministeerium eelnõu ainult juhul, kui arvestatakse nende märkusi: näiteks soovib ministeerium, et seletuskirja lisataks täiendavaid põhjendusi kõiki kodutarbijaid puudutava võrgutasude kompenseerimise kohta ja võrreldaks seda sihituma toetuse võimalusega.

Ka soovib Ligi rohkem põhjendusi selle kohta, miks kehtib eelnõu järgi füüsilisest isikust kodutarbijale kompenseeritava tarbimise ülempiir elektri puhul 1000 kilovatt-tundi ja gaasi puhul 2500 kilovatt-tundi kalendrikuus, aga korteri-, hoone- ja aiandusühistutele ülempiiri ei kohaldata.

Seletuskirjas on elektri võrgutasude kompenseerimise kuluks hinnatud 27 miljonit eurot ja gaasi võrgutasude kompenseerimise kuluks kolm miljonit eurot, millele lisanduvad käibemaks ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus hinnanguline halduskulu 80 000 eurot. Selle prognoosi kohta soovib Ligi näha üksikasjalikumaid arvutuskäike.

Lisaks ootab Ligi seletuskirjale täiendust riigiabi analüüsi näol, sest ministri hinnangul peab vaagima, kas meede annab teatavatele ettevõtjatele või tarbijarühmadele valikulise eelise.

Oktoobri lõpus allkirjastas Erkki Keldo määruse elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimuste ja korra kohta, mille eesmärk on leevendada selle aasta detsembrist kuni järgmise aasta 31. märtsini elektri- ja gaasi hüppelist hinnatõusu. Leevendamine on plaanis elektri- ning gaasitarbijate tasutava võrgutasu vähendamise kaudu kodutarbijatele.