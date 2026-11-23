Möödunud laupäeval rünnati Soome lahes Vene kaubalaeva Sparta II, kuid eksperdid kinnitasid esmaspäeva hommikul Ylele, et inimesed saavad Soome lahel meritsi reisida sama turvaliselt kui varem.

"Soomlaste jaoks pole olukord võrreldes paari nädala taguse ajaga kuidagi muutunud. Merereisimist saab jätkata täpselt samamoodi nagu varem," ütles Tallinna tehnikaülikooli mereakadeemia professor Ulla Tapaninen. Ta lisas Ylele, et sõidab ise sel nädalal tööasjus rahuliku südamega Tallinna.

Ka Soome piirivalve esindaja Ilja Iljin kinnitas, et Soome reisijatel pole põhjust muretsemiseks. Tema sõnul on Ukraina oma sihtmärke hoolikalt valinud.

Iljini sõnul võib eeldada, et kui droonirünnakud Soome lahel jätkuvad, valitakse ka edaspidi sihtmärke väga hoolikalt.

Viimased arutelud said alguse Vene kaubalaeva Sparta II ründamisest. Pärast rünnakut triivis laev Soome territoriaalvetesse ning selle kustutamisel osalesid ka Soome ja Eesti piirivalvelaevad. Esmaspäeva hommikul pukseeriti laeva Venemaa territoriaalvetes.

Soome piirivalve teatel oli pardal tuleohtlikke vedelikke, kuid Venemaa ei avaldanud lasti täpsemat sisu. Iljini sõnul sujus koostöö venelastega merel operatiivtasandil hästi.

"Kõik tegevused toimusid piirivalve juhtimisel ja venelased järgisid neile antud korraldusi," ütles Iljin. Tema sõnul ei kujutanud põlev laev kõrvalistele isikutele ohtu.