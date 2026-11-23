Olen seisukohal, et puuduvad tõsiseltvõetavad argumendid selleks, et rahvahääletust eutanaasia lubatavuse üle mitte läbi viia. Nii nagu võistlus on sportlase pidupäev, on rahvahääletus demokraatia pidupäev, kirjutab Ants Nõmper.

Riigikogu menetluses on Eesti 200 ettepanek teha rahvahääletus eutanaasia küsimuses. Nagu ikka on erinevaid arvamusi ja kriitikat.

Üldjoontes võib eelnõu suunas lastud kriitikanooli jagada kolme vihku. Esimese noolevihu moodustavad argumendid, mis tõukuvad põhiseadusest. Kas üldse tohib sellist teemat rahvahääletusele panna? Kas tohib panna koos parlamendi valimistega?

Teise vihku kuuluvad meditsiiniõiguslikud kriitikanooled. Kas küsimus on piisavalt selge? Kas küsitakse eutanaasia, abistatud enesetapu või ravimahu piiramise kohta?

Kolmandasse noolevihku paigutaksin üldinimlikud vastuväited, näiteks see, kas Eesti ühiskond on valmis? Kas meil muud süsteemid toimivad piisavalt hästi?

Eks kõik need kriitikanooled tuleb ükshaaval läbi arutada riigikogus. Oletame, et rahvahääletus tuleb ja selle tulemus on positiivne ehk rahvas soovib eutanaasia seadustamist. Kuidas siis Eestis eutanaasiat seadustada?

Mis see eutanaasia ikkagi on?

Enne reguleerimist peab aru saama, mida reguleeritakse ehk mis on eutanaasia ja mis ei ole eutanaasia.

Eutanaasia tähendab humanistlikel kaalutlustel elu lõpetamist arsti poolt. Eutanaasia on mõnes riigis lubatud ja mõnes mitte. See, millistel tingimustel eutanaasiat lubada või üldse mitte lubada, on iga riigi enda otsustada.

Aga mis ei ole eutanaasia? Eutanaasia ei ole patsiendi suremine ravi tüsistustesse. Näiteks patsiendile valuvaigistite manustamine koguses, mis kõrvaltoimena toob kaasa surma, ei ole eutanaasia, vaid teadlikult võetud riski realiseerumine. Iga ravim on mürk ja potentsiaalselt eluohtlik ning seda isegi olukorras, kus ravimit manustatakse vastavalt ravijuhistele.

Eutanaasia ei ole arsti tegevusetuks jäämine, kui tegutsemiseks oli takistus. Takistus võib esiteks olla patsiendi tahe, st olukord, kus patsiendi soovil ravi ei alustata või juba alustatud ravi lõpetatakse.

Teine takistus võib olla olukord, kus arst meditsiinilistel põhjustel keeldub ravi alustamisest või lõpetab juba alustatud ravi. Seega võib arst lasta patsiendil surra raviks nõusoleku puudumise või kasutu ravi vältimiseks.

Kummalgi juhul ei ole tegemist eutanaasiaga ehk tegevusega, mis on suunatud halastuse motiivil ja patsiendi soovil tema surma esilekutsumisele. Surm küll saabub, kuid see ei ole tegevuse eesmärk, vaid paratamatu tagajärg. Patsienti ei surmata, vaid tal lastakse surra. Arstiabi osutatakse suremisel, mitte suremiseks. Arstiabi suremisel on igati õiguspärane ega vaja täiendavat regulatsiooni.

Sajandipikkune väitlus

Millal on õige aeg mingit ühiskonnaelu küsimust reguleerida? Keegi ei vaidle vastu, et igasuguse regulatsiooni kehtestamiseks on vajalik eelnev ühiskondlik arutelu. Aga kui pikk, mahukas, sisukas jne see arutelu olema peab? Ma ei tea ühtegi konkreetset kriteeriumi otsustamaks, millal on arutelu piisav ja millal veel ei ole piisav. Küll aga tean statistikat eutanaasia debati kohta.

Eesti ajakirjandust süstematiseeriva DIGAR-i andmebaasi kohaselt kasutati eesti ajakirjanduses esimest korda sõna "eutanaasia" 1935. aastal.1 Eutanaasia legaliseerimiseks peeti juba tollal Eestis vajalikuks võtta vastu seadus, mis annaks võimaluse teha elulõpu tahteavaldust.

Sellise tahteavalduse tekst oli ajalehes ka ära toodud:

"Olen … aastat wana ja kannatan … haiguse pärast wäga raskeid walusid. Nagu mulle teatatud, on mu haigus parandamatu ja juba wäga tõsises järgus. Olen rääkinud oma sugulastega ja korraldanud oma asjad, niipalju kui suutnud. Olen pidanud nõu oma arsti dr … ja talle annud loa seaduslike eeskirjade järele mulle wõimaldada kiiremat ja ilusamat surma. Tean, et lühendan sel kombel oma elu, kuid ka piinasid. Wolitan oma arsti kiirendama enda surma."

Taasiseseisvumise esimestel aastatel oli diskussioon eutanaasia üle varjusurmas. DIGAR-i andmetel ilmus siis eutanaasia teemal aastas keskmiselt kuus artiklit. Teemakohaste artiklite arvu oluline kasv ajakirjanduses saabus 1990. aastate keskel ja aastakümne lõpuks ilmus eutanaasia teemal aastas juba pea 50 artiklit.

Eutanaasiateema päris tippaasta on 2013. aasta, kui Eesti ajakirjanduses ilmus sellest juba 119 artiklit. Seejärel hoog natuke rauges ja keskmiselt ilmus aastas umbes 60 artiklit. Kokku on Eesti ajakirjanduses seda teemat käsitletud 1758 korral. Selle hulgas ei ole ei sotsiaalmeediat, televisiooni, raadiot ega elektroonilist meediat, mida paberile ei ole peegeldatud (näiteks kogu rahvusringhäälingu kajastused).

Lisaks tavameediale on arvamusi avaldatud ka erialakirjanduses. Eesti karistusõiguse grand old man prof Jaan Sootak alustas eutanaasia teemal õigusteaduslikku debatti 1995. aastal ajakirja Juridica veergudel. Arst dr Rait Lobotkin tõi eutanaasia arutelu ajakirja Eesti Arst 1998. aastal. Eesti Kirikute Nõukogu avaldas oma seisukoha 2006. aastal2 ning Eesti Bioeetika Nõukogu korraldas eutanaasiaalase konverentsi 2010. aastal.3

Seejärel tõi kõik osapooled, välja arvatud patsiendid, uuesti kokku ajakiri Juridica, kes korraldas eutanaasiast kaks vestlusringi 2017. aastal4. Selles vestlusringis arutlesid arstid, eetikud, juristid ja teoloogid. Seega on kõik asjassepuutuvad professionaalid saanud seisukohad välja öelda. Välja arvatud rahvas.

Mida rahvas tahab?

Esimene katse Eesti elanike meelsuse kindlakstegemiseks oli Eesti Päevalehe küsitlus 1996. aastal.5 Küsimusele, kas eutanaasia peaks olema lubatud, kui inimene on paranemislootuseta ja võimeline eksisteerima ainult haiglapalatis aparatuuri all, vastas 254 inimese hulgast 60 protsenti jaatavalt, 27 protsenti eitavalt ning ülejäänud 13 protsendil ei olnud arvamust.

Kuna eutanaasiaküsimus tõusetub tihti just vähipatsientidega seoses, siis uuriti ka selle elanikkonnagrupi vaateid. Küsimusele, kas ravimatul vähihaigel peaks olema õigus nõuda meditsiinilist kaasabi oma elu väärikal lõpetamisel, vastas Tartu Ülikooli Kliinikumi 110-st patsiendist viis protsenti eitavalt, 58 protsenti jaatavalt, 22 protsenti oli kahevahel ning 13 protsenti ei osanud öelda.6

Rahva tahet võib väljendada ka rahvaalgatus. Tegelikult ei ole Eesti 200 algatatud eelnõu esimene kord, kui rahvalt eutanaasia kohta arvamust küsitakse.

Esimese ettepaneku, mis kogus 2246 allkirja, tegi erakond Eestimaa Rohelised 2020. aastal.7 Ettepanekut lugedes jääb küll arusaamatuks, millele toetajad allkirja andsid, sest ettepanekus on läbisegi räägitud eutanaasiast ja elulõpu tahteavaldusest. Riigikogu sotsiaalkomisjon ei toetanud rahvaalgatust, tuues põhjuseks vajaduse enne reguleerida elulõpu tahteavaldus ning parandada palliatiivravi kättesaadavust.

Kas nüüd on aeg küps?

Elulõpu tahteavaldusega sai praegune riigikogu koosseis kenasti ühele poole. Uuest aastast on täiskasvanud teovõimelisel isikul võimalus nii paberil kui ka elektrooniliselt määrata, mida tervishoiutöötaja temaga teha tohib või ei tohi. Seega on pool rehkendust tehtud. Aga teine pool ehk palliatiivravi?

"Alates 2020. aastast on hospiitsravi tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus ehk see on n ö riiklikult rahastatud."

Palliatiivravi, mille osa on ka hospiits, ei ravi haigust, kuid leevendab sümptomeid ja parandab enesetunnet patsientidel, kellel on elukvaliteeti halvendav raske haigus. Palliatiivravi võimalusi on Eestis viimastel aastatel märkimisväärselt parandatud. Alates 2020. aastast on hospiitsravi tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus ehk see on n‑ö riiklikult rahastatud. Samuti on sellest ajast olemas palliatiivravi kaheosaline ravijuhend.8

Kahtlemata oleks palliatiivravisse raha juurde vaja, kuid kas see ei käi mitte ka vähiravi, kardioloogia, hambaravi, laste psühhiaatria ja enamuse muude valdkondade kohta? Kahtlemata on ravivõimaluste piiratus oluline argument regulatsiooni sisu kujundamisel, aga mitte ühiskondliku arutelu vältimiseks. Seega julgen väita, et ka teine pool rehkendusest on tehtud ja aeg on küps Eestis eutanaasia reguleerimise üle sisulise väitluse pidamiseks.

Mida oleks vaja reguleerida?

Vaadates eri riikide eutanaasiaregulatsiooni, siis võib kokkuvõtlikult öelda, et seaduse lugeja peaks saama vastuse järgmistele küsimustele:

Kes võib eutanaasiat soovida? Soovitav on piirata see inimeste ring Eesti elanikega, kes on täisealised, teo- ja otsustusvõimelised.

Milliste vaevuste puhul oleks eutanaasia mõeldav? Soovitav on läheneda nii objektiivselt diagnoosikoodide alusel kui ka subjektiivselt kannatuste raskust arvestades. Vaja on otsustada, kas aluseks saab olla ainult füüsiline või ka vaimne haigus ning kui lähedal peab olema elu lõpp.

Kuidas toimub patsiendi tahte kindlakstegemine? Soovitav on kehtestada arstidega konsulteerimise nõue, alternatiivide kaalumise kohustus, tahte korduv väljendamine pärast ooteaja möödumist, kirjalik vorm, lähedaste teavitamine jne. Välistada on vaja patsiendi kallutamine lähedaste poolt ja patsiendi ebakohased motiivid (nt soov vältida majanduslikuks koormaks olekut).

Millised on meditsiinilised kaitseabinõud? Vajalik on konsiiliumi läbiviimine, kokku tuleb leppida humaanne viis elu lõpetamiseks, vaja on tagada eutanaasias osalemise mittekohustuslikkus arstile ning reguleerida dokumenteerimiskohustust.

Milline on järelevalve? Eutanaasia ei peaks olema võimalik igas raviasutuses ning vajalik on õiguskaitseorganite teavitamine eutanaasiat soovivast patsiendist. Mõistlik võib olla nii eetikakomiteele rolli leidmine kui ka registri sisseseadmine, et analüüsida mõjusid ühiskonnale.

Kas õiguspärane või mittesüüdistatav elu lõpetamine?

Kui Eesti otsustab kehtestada eutanaasia regulatsiooni, siis peamine õiguslik küsimus saab olema, kas eutanaasia on õiguspärane tegevus või ikkagi õigusvastane tegevus, mille eest siiski kedagi süüdi ei mõisteta.

Meie karistusõigus tunneb mitmeid õigusvastasust välistavaid asjaolusid. Märkigem siinkohal näiteks enesekaitset, hädaseisundit, kohustuste kokkupõrget jne. Seda loetelu võib täiendada eutanaasiaga ehk öelda, et eutanaasia on õiguspärane elu lõpetamine. Tavaliselt riigid seda teed siiski ei vali.

Tavaliselt valitakse teine tee, mis on menetlusõiguslik. Õigusriigis saab kedagi süüdi mõista ainult kohus. Kohus saab asja lahendada siis, kui prokuratuur asja kohtusse toob. Prokuratuur saab omakorda asja politseilt. Kui aga politseile või prokuratuurile on antud õigus asja teatud tingimustel edasi mitte uurida ja süüdistust mitte esitada, siis jõutaksegi olukorda, kus elu lõpetamise eest kedagi kohtus süüdi ei mõisteta.

Need tingimused, mis peavad olema täidetud, moodustavatki eutanaasia regulatsiooni sisu. Nendest kõrvalekaldumise korral ähvardab arsti kriminaalvastutus tahtliku tapmise eest. Seepärast ei ole ka põhjust arvata, et arstid eutanaasiaga kergekäeliselt tegelema hakkaksid, kuna vastutuse risk on alati olemas.

Kokkuvõtte asemel

Olen seisukohal, et puuduvad tõsiseltvõetavad argumendid selleks, et rahvahääletust eutanaasia lubatavuse üle mitte läbi viia. Nii nagu võistlus on sportlase pidupäev, on rahvahääletus demokraatia pidupäev. Meil ei ole neid pidupäevi just üleliia olnud.

Kui rahvas küsimuse tagasi lükkab, siis peaks umbeks kümneks aastaks teema maas olema. Kui rahvas eutanaasia reguleerimist soovib, siis võib kuluda jällegi kümme aastat, et seadus lõpuks jõustuks, sest vaidluskohti on pea lõputult.

Loomulikult on võimalik jätkuvalt pead liiva alla peita ja teemaga mitte tegeleda. Nii tehti ka abistatud enesetapu puhul, kuni tuli üks kodanik ja näitas, et abistatud enesetapp on Eestis legaalne isegi seaduse puudumisel.

Ma arvan, et samasugune olukord võib korduda ka eutanaasia puhul. Juba praegu on võimalik seadusi tõlgendada selliselt, et arst, kes lootusetus olukorras patsiendi vaevuste kergendamiseks patsiendi soovil tema elu lõpetab, saab kohtus õigeks mõistetud, aga õigust peaks looma ikkagi seadusandlik võim, mitte kohtuvõim. Loodetavasti on siis seadusandlikul võimul vastutustunnet teemaga tegelemiseks.

1 Päewaleht, 07.11.1935, lk 4.

2 Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute bioeetilised seisukohad

5 K. Kirss. Arst võtab valu, mitte elu. Eesti Päevaleht, 01.04.1996, lk 8.

6 R. Labotkin, K. Suija, H. Suija. Onkoloogiliste haigete suhtumine oma diagnoosi, ravisse ja psühholoogilisse rehabilitatsiooni. Eesti Arst 1998/6, lk 550‒555.