Maailma rikkaim inimene Elon Musk teatas, et iga USA laps saab kaks tema kosmose- ja tehisintellektiettevõtte SpaceX aktsiat. Kingituse koguväärtus ulatub umbes 18 miljardi dollarini, vahendas Reuters.

Musk ja konkureeriv tehisintellektiettevõte Anthropic on hiljuti esitanud erinevad plaanid selle kohta, kuidas jagada tehisintellektibuumist saadud tulu ajal, mil avalikkus ja poliitikud jälgivad valdkonda üha teravama pilguga.

Musk kirjutas lühikeses postituses endale kuuluval platvormil X, et lapsed saavad ühe aktsia ettevõttelt ja teise temalt isiklikult. Täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud.

Eraldi postituses märkis Musk, et SpaceX-i aktsiad kantakse üle järgmisel kuul.

"Minu kingitav aktsia kantakse üle siis, kui minu müügipiirang järgmise aasta juunis lõpeb," lisas ta.

SpaceX teatas kolmapäeva hommikul, et eraldab ühe äsja emiteeritud A-klassi lihtaktsia igale praegu aktiivsele n-ö Trumpi kontole ning Musk lisab omalt poolt sama palju aktsiaid.

Trumpi konto on programm, mille eesmärk on anda alla 18-aastastele ameeriklastele osalus aktsiaturul ja aidata neil varakult jõukust kasvatada. Valge Maja teatas oktoobris, et avatud on ligi 70 miljonit kontot.

SpaceX-i aktsia sulgus kolmapäeval 127,44 dollaril, mis teeb lubaduse väärtuseks ligi 18 miljardit dollarit.

Maaklerfirma Mitrade Groupi globaalsete turgude nõuniku Christopher Brankini sõnul loob see samm tohutu pikaajalise jaeaktsionäride baasi.

"See tekitab kohese seotuse turuga ja loob kauplemisplatvormidele hiiglasliku, finantsoskusega klientide järelkasvu, kui see põlvkond täiskasvanuks saab," selgitas ta.

Musk, kelle netoväärtuseks hinnatakse umbes 824 miljardit dollarit, lubas juba eelmisel kuul kinkida igale USA lapsele ühe oma SpaceX-i aktsia. Juuni seisuga kuulus talle ettevõttes umbes 6,42 miljardit aktsiat.

"Järgmisel aastal kingin igale Ameerika lapsele ühe oma SpaceX-i aktsia. See on esimene paljudest," kirjutas Musk toona sotsiaalmeedias.

Musk on suurema osa oma heategevusest seni teinud Musk Foundationi kaudu, mille varade maht ulatub teadaolevalt üle 14 miljardi dollari.

Oktoobris lubasid SpaceX-i president Gwynne Shotwell ja tema abikaasa kinkida Trumpi algatuse raames ühe oma SpaceX-i aktsia enam kui kahele miljonile lapsele.

Hiljuti börsile läinud Anthropic teatas eelmisel kuul, et suunab viis protsenti oma aktsiatest uude "avaliku hüve" fondi. Ettevõtte sõnul annab praeguste hindade juures umbes 54 miljardit dollarit väärt algatus neile suurema paindlikkuse ja ulatuse teha annetusi inimkonna hüvanguks.

Suuri ja pikaajalisi heategevusalgatusi on loonud ka teised tippjuhid.

Berkshire Hathaway emeriitjuht Warren Buffett on seni ära andnud teadaolevalt 60 miljardit dollarit ning suurem osa tema ülejäänud umbes 150 miljardi dollari suurusest varandusest läheb samuti heategevuseks.

Bill ja Melinda Gatesi fond on alates asutamisest 2000. aastal jaganud laiali üle 100 miljardi dollari, millest osa pärineb Buffetti annetustest.