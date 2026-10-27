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Viimaste nädalatel on PPA ebaseaduslikke sisserändajaid tabanud vaid Tallinnas

Eesti
Politsei Tallinnas
Politsei Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Alates juulist on PPA kinni pidanud 388 välismaalast, kes on saabunud Eestisse seadusliku aluseta. Viimaste nädalate kinnipidamised on toimunud üksnes Tallinnas.

Ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavaid on 15.

Tallinnas asuvas kinnipidamiskeskuses viibib teisipäevase seisuga 258 välismaalast ning Lätile on üle antud 148 inimest, kes saabusid Euroopa Liitu Valgevene-Läti piiri kaudu.

"Iga üleandmine on sisuliselt logistiline operatsioon, mille õnnestumine eeldab tõendatud andmeid välismaalaste teekonna, päritolu ja kavatsuste kohta ning ka mõlema riigi ametite kokkuleppeid," ütles Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Üleandmisi korraldades lähtub PPA põhimõttest, et korraga antakse üle suurem grupp välismaalasi.

Kinnipidamiskeskuse asukad on tervise tõttu ka meedikute poole pöördunud – põhjuseks olid külmetusele sarnanevad sümptomid ja nahalööve. 

"Kõrge palavikuga välismaalased toimetati Lääne-Tallinna keskhaiglasse, mis osutab kinnipidamiskeskusele tervishoiuteenust. Haiglaravil viibib tänase seisuga üks välismaalane, kelle osas on teada, et lähipäevil saab ta tagasi kinnipidamiskeskusesse," märkis Aru.

Kinnipidamiskeskuse ja haigla koostöö toimib põhimõttel, et tervisemurega välismaalane viiakse haiglasse uuringuteks ja raviks ning seejärel edastab haigla kinnipidamiskeskusele ravikorralduslikud juhised. "Näiteks juhul, kui terviseseisund nõuab isiku isoleerimist, annab haigla sellekohase soovituse," lisas ta. 

Detailset teavet tehtud analüüside või diagnooside kohta haigla kinnipidamiskeskusele ei edasta. 

"Isikuandmete kaitse tõttu diagnoose kinnipidamiskeskusele ei avaldata, kuid terviseohu korral saavad keskuse töötajad meditsiinitöötajatelt kogu vajaliku info, et rakendada viivitamata haiguse levikut piiravaid meetmeid, sealhulgas isolatsiooni või karantiini," ütles Aru.

Toimetaja: Valner Väino

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