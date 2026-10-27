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Eagle S-i hõivamise operatsioon läks Soomele maksma 1,4 miljonit eurot

Välismaa
Eagle S Porvoos.
Eagle S Porvoos. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel läksid tankeri Eagle S hõivamine ja sellega seotud eeluurimine riigile maksma ligi 1,4 miljonit eurot.

26. detsembril 2024 viisid Soome politsei ja piirivalve läbi erioperatsiooni, mille käigus võeti kontrolli alla tanker Eagle S. Laeva kahtlustati sidekaablite kahjustamises. 

Seejärel algatas Soome keskkriminaalpolitsei  kaablite kahjustamise asjus ulatusliku uurimise. Eagle S-iga seotud saaga on jõudnud riigikohtusse.

Yle kirjutab, et Eagle S-i juhtum näitab, kui kulukaks võib osutuda kriitilise taristu kahjustamise kahtlusega seotud operatsioon. Soome siseministeeriumi rahandusosakond koostas kulude aruande, mis põhineb politseiüksustelt saadud andmetel. 

"Operatsioon tõi politseile kaasa täiendavaid personalikulusid ja muid väljaminekuid kokku ligikaudu 1,39 miljoni euro ulatuses," seisab aruandes. 

Ligi 80 protsenti operatsiooni kuludest moodustasid politseinike ületunnitasud ja muud tööajaga seotud hüvitised. Suure osa kuludest põhjustas asjaolu, et operatsioon toimus jõulupühade ajal. Ülejäänud summa kulus muudele operatsiooniga seotud väljaminekutele. 

Soome siseministeeriumi hinnangul tegutsesid ametivõimud kiiresti ning hoidsid ära võimaliku täiendava kahju Soome lahes. Ka poliitikud on tunnustanud ametivõimude kiiret tegutsemist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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