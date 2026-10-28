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Wagneri võrgustik korraldab infooperatsioone Aafrikas

Välismaa
Meeleavaldajad Prantsusmaa saatkonna juures Kongo DV pealinnas Kinshasas.
Meeleavaldajad Prantsusmaa saatkonna juures Kongo DV pealinnas Kinshasas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ARSENE MPIANA
Välismaa

Vene erasõjakompaniiga Wagner seotud organisatsioonid tegelevad Venemaa huvide edendamise ja Ukraina-vastase mõjutustegevusega Aafrika riikides, selgub Prantsusmaa digiohtudega võitlemise ja avaliku inforuumi kaitse riikliku ameti Viginum koostatud ülevaatest.

Viginumi korraldatud uurimine paljastas Venemaa mõjutusvõrgustiku GlobUs, mille juhid on seotud Wagneri hukkunud juhi Jevgeni Prigožiniga loodud struktuuridega ning propaganda levitamisega Ukraina okupeeritud aladel, vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

Prantsuse ametkonna andmetel juhivad võrgustikku Venemaa poliittehnoloogid Julia Berg ja Andrei Gromov. Nad korraldavad Aafrikas, eelkõige Kamerunis ja Kongos Demokraatlikus Vabariigis, teabekampaaniaid Venemaa narratiivide levitamiseks.

Gromov asutas 2022. aastal fondi Vozroždenije (e.k. Taassünd), mis hakkas levitama Venemaa narratiive Ukraina sõja kohta ja korraldas välismaalaste reise okupeeritud aladele. Juba 2022. aasta aprillis kutsusid Gromov ja Berg sakslase Volker Tschapke okupeeritud Mariupolisse, et näidata talle linna väidetavat taastamist.

Hiljem kuulus Tschapke välisvaatlejate hulka, kelle Venemaa kutsus 2023. aasta septembris Ukraina okupeeritud aladel toimunud libavalimistele.

Fond toetas ka Donbassist rääkivate propagandistlike dokumentaalfilmide loomist. Nende hulgas oli Serbia venemeelse aktivisti Dragana Trifkovići film "NATO nähtamatu sõda: tunnistused sõjast räsitud Donbassist".

Teine film "Donbassi tegelikkus", mille lõi GlobUs fondi Vozroždenije toetusel, levitas Venemaa versiooni 2014. aasta sündmustest. Seda näidati Aafrika telekanali Afrique Média TV kaudu inglise, prantsuse ja vene keeles.

GlobUs kasutab Aafrikas Venemaa huvide edendamiseks kohalikke meediaväljaandeid, levitades nende kaudu Ukraina- ja läänevastaseid materjale.

Viginumi andmetel haldab võrgustik kolme Telegrami kanalit, millel on kokku üle 75 000 jälgija. Samuti teeb see koostööd Aafrika ajakirjanike, blogijate ja poliitikutega. Aafrika meedia kaudu püüab Moskva levitada oma käsitlust sõjast ja kujundada soosivat suhtumist Ukraina territooriumide okupeerimisse.

Prantsusmaa ametkondade väitel läks osa Prigožini mõjutusvõrgustikest pärast tema surma Venemaa riiklike struktuuride kontrolli alla.

GlobUsi asutaja Julia Berg on olnud alates 2021. aastast USA sanktsioonide all osalemise eest desinformatsiooni- ja mõjutusoperatsioonides Aafrikas ja Euroopas.

LIGA.net tõi ka välja, et teisipäeval teatas Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot, et nõuab Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist GlobUsi tegevusega seotud isikute vastu.

Septembris palus Ukraina ametlikult sulgeda kõik Vene majad maailmas, kuna nende kaudu teeb Venemaa oma mõjutustegevust välismaal.

ERR on korduvalt kirjutanud, kuidas 2023. aasta augustis salapärastel asjaoludel Venemaal lennuõnnetuses hukkunud Prigožini organisatsiooni võitlejad tegutsevad mitmel pool Aafrikas sealsete diktaatorite huvides.

Samuti on teada sadade aafriklaste värbamine Vene armeesse sõdima Ukraina vastu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net

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