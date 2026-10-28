Flávio Bolsonaro saabus USA-sse

Brasiilia senaator Flávio Bolsonaro kaotas viimased presidendivalimised ning tema suhtes on algatatud mitu kriminaaluurimist. Bolsonaro põgenes teisipäeval Brasiiliast ja jõudis kolmapäeval USA-s asuvasse Florida osariiki.

Flávio Bolsonaro saabumine USA-sse järgnes Trumpi administratsiooni otsusele väljastada viisad Bolsonarole ja tema perekonnale. USA president Donald Trump on väitnud, et Brasiilia valimised võisid olla võltsitud, kuid pole selle kohta tõendeid esitanud. Seni pole teada, millist viisat Bolsonaro saab või kui kauaks tal lubatakse USA-sse jääda, vahendas Politico.

Bolsonaro kadus avalikkuse eest pärast valimiskaotust ning jättis täitmata föderaalpolitsei korralduse anda teisipäeva hommikuks ära oma pass. Brasiilia ülemkohtu kohtunik oli passi tühistanud seoses senaatori vastu algatatud kriminaalasjaga. Võimud uurivad tema võimalikku seotust umbes 905 miljoni dollari suuruse rahapesuskeemiga.

Bolsonaro isa, endine president Jair Bolsonaro, viibib riigipöördekatsega seotud süüdistuste tõttu koduarestis. Tema vend Eduardo Bolsonaro elab USA-s eksiilis ning ka tema suhtes on Brasiilias välja antud vahistamismäärus.