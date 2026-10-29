Teadaolevalt polnud Hispaania rongiõnnetuses eestlastest kannatanuid

"Eesti suursaatkond Madridis on ühenduses Hispaania ametivõimudega. Praeguse seisuga ei ole teateid eestlastest kannatanute ega hukkunute kohta eilses traagilises rongiõnnetuses ning saatkonna poole ei ole abi saamiseks pöördutud," teatas välisministeerium pressiteates.

Hispaanias Madridist lõunas põrkas kolmapäeva hommikul kokku kaks kiirrongi, mille tagajärjel sai kohalike võimude teatel surma vähemalt 68 inimest.

Õnnetus juhtus üheksa kuud pärast seda, kui samade ettevõtete kiirrongid põrkasid kokku samal raudteeliinil. Toona hukkus 46 inimest.