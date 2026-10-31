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ERR USA-s: erakonnad teevad viimaseid pingutusi vahevalimisteks

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Mõni päev enne USA kongressi vahevalimisi teevad mõlemad erakonnad viimaseid kampaaniapingutusi. Kui president Donald Trump külastab agaralt kaalukeeleosariike, siis tema toetajad ei anna alla isegi nendes piirkondades, kus tulemus on juba ette teada.

Virginias McLeanis elav 90-aastane Wendy on olnud vabariiklane kogu elu ja tal on suur elevandikollektsioon. Alates kujukestest kuni mänguasjadeni välja. Elevant on muuseas ka vabariiklaste sümbol.

"See elevandikollektsioon on olnud minu oma üle 60 aasta. Ma kolisin oma suurest kodust väiksele pinnale ja ei saa neid enam hoida. Tahtsin, et sellest tuleks midagi head, nii et ma müün nad maha ja raha läheb vabariiklaste kampaaniale," ütles Wendy.

Wendy peab oluliseks isiklikku vabadust ja ta ei oota valitsuselt abi oma probleemide lahendamiseks. Samas pole tema jaoks üllatav, et nende vahevalimiste põhiteemaks on saanud majanduslik toimetulek, sest nii toidu- kui ka kütusehind on tõusnud.

"Üldiselt oleme paremas seisus kui Joe Bideni ametiaastatel, aga see raha pole veel jõudnud keskklassi taskutesse. Küll lõpuks jõuab, aga tõenäoliselt mitte nendeks valimisteks," lausus ta.

Vaid paar maja elevandimüügist edasi teevad vabariiklased agaralt kampaaniat, aga siin piirkonnas on see nende jaoks veidi keeruline.

McLeanis elab palju nii praeguseid kui ka endiseid valitsustöötajaid ja see on sügavalt demokraatlik. Umbes tunni aja jooksul võtab vabariiklaste näidissedeli vaid üks inimene. John on lootusrikas, et erakond suudab enda käes hoida vähemalt senati, kuid samas on ta pettunud osa valijate pendeldamises.

"Need sõjad ja geopoliitilised pingutused ei lahene kahe kuuga. Need on hõõgunud aastakümneid. Aga kütus on praegu kahjuks kallis. Kas hind tuleb alla? Tõenäoliselt. Tõenäoliselt just 2028. aasta presidendivalimisteks, nii et kes teab, võib-olla läheb kõik hästi," ütles John.

Vabariiklased muretsevad veel ka kuritegevuse ja immigratsiooni pärast, kuid need teemad on seekordsetel vahevalimistel jäänud pigem varju.

"Peame võitlema peavoolu meedia uudisvooga, kus räägitakse väga palju taskukohasusest. Kui kütusehind oli kõrge Bideni ajal, siis ei rääkinud sellest keegi. Teiseks on peavoolumeedia ja vasakpoolsed president Trumpi tõsiselt sakutanud, mis on tekitanud paljudes või osades inimestes tunde, et nad tahavad lihtsalt tema vastu hääletada," rääkis Fairfaxi maakonna vabariiklaste juht Katie Gorka.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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