Transpordiamet kustutas liiklusregistrist 71 749 peatatud kandega sõidukit

Kui esialgu ähvardas transpordiamet seadusele viidates liiklusregistrist kustutada ligi 98 000 sõidukit, mille registrikanne polnud muutunud seitse või enam aastat, siis oktoobri lõpu seisuga võttis amet registrist maha lõpuks 71 749 taolist sõidukit.

Transpordiamet kaardistas tänavu 1. juulil kõik peatatud kandega sõidukid, mille registrikanne oli püsinud muutumatuna seitse või enam aastat. Liiklusseaduse mõistes on tegemist kadunud sõidukitega ning ameti kohustus oli sellised sõidukid 1. novembril registrist kustutada.

Kui veel suvel ilmnes, et antud kriteeriumitele vastab 97 668 sõidukit, siis ameti teatel selgus, et väga palju inimesi soovis siiski enda nimel olnud sõiduvahendi säilitada. Enamasti kuulusid kustutamisele sõidukid, mis on teadmata kadunud või aastaid tagasi ebakorrektselt lammutatud sõidukid.

"Viimasel hetkel otsustasid mitmed autoomanikud, et nad soovivad ikkagi oma sõidukit säilitada. Seoses suurenenud ajutiste kustutamise taotluste arvuga palume arvestada pikema menetlemise perioodiga. Kui taotlus on menetletud ja sõiduk ajutiselt kustutatud, saate selle kohta vastava kirja oma e-posti aadressile," lisas ameti liiklusteenistuse direktor Siim Sarapuu.

Pärast suurt kustutamist on jätkuvalt liiklusregistris 73 211 peatatud kandega sõidukit. Nendest 56 397 kuuluvad kategooriatesse, millele 2027. aastast rakendub mootorsõidukimaks.