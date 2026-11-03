Lätis alustas tööd uus parlamendikoosseis

Läti parlamendi 15. koosseisu saadikud andsid ametivande. Seimi esimeheks valiti ka varem seda ametit pidanud Edvards Smiltens.

Suur osa teisipäeval seimi majja kogunenud parlamendi koosseisust on uus, aga võib kohata ka neid poliitikuid, kes aastaid olnud suurest poliitikast eemal.

Parlamenti pääses kuus nimekirja. Harjumatu on seimi näha Roheliste ja Talurahva Liiduta, kelle esindajast eelmise koosseisu esimees Daiga Mierina lahkus nagu kapten laevalt viimasena, juhatades 15. koosseisu esimest istungit kuni uue esimehe valimiseni. Selleks sai ülekaaluka häälteenamusega - 79 poolthäälega sajast - Ühinenud Nimekirja esindaja Edvards Smiltens, kes on parlamenti juhtinud ka varem.

"Meil kõigil koos on ülesanne tugevdada julgeolekut, arendada majandust, tagada õigusriigi põhimõtted ja olla rahaga vastutustundlik. Riiki tuleb efektiivselt juhtida," ütles Smiltens.

Ukraina lipp jääb parlamendi kõnepuldile, lubas Smiltens. Peaminister Andris Kulbergsi Ühinenud Nimekirjal on seimis 41 kohta. Suures poliitikas on nende seas jälle tagasi Läti endine president Raimonds Vejonis, kes valiti seimi teiseks aseesimeheks. Seimi presiidiumisse pääsesid veel Rahvuslaste Ühenduse ja Ainars Šlesersi partei Läti Esikohal esindajad, Uus Ühtsus jäi sealt välja.

"Nähes, mis toimub meie riigis, tundus, et suudan oma teadmiste ja sidemetega Lätit aidata," ütles Raimonds Vejonis.

President Edgars Rinkevics juhtis oma kõnes tähelepanu nende valimiste väikesele osalusprotsendile.

"Meil kõigil on väga tähtis teada, miks nii palju inimesi ei tulnud valima," sõnas Rinkevics.