Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jonatan Vseviov

Donald Trumpi vabariiklased kaotasid USA vahevalimistel kontrolli Kongressi üle. Kas Euroopa võib nüüd kergemalt hingata või ootavad maailma veelgi suuremad vapustused? Kuidas tulla toime ebastabiilse liitlase, kuhjuva riigivõla ja sotsiaalsüsteemiga, kus järjekorrad pikenevad, aga raha napib? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid sotside peaministrikandidaat Jonatan Vseviov.