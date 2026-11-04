Hispaania transpordiminister astus enne erakorralisi valimisi tagasi

Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez kiitis Cuerpo juhtimisoskusi ning ütles, et Puente tagasiastumine aitab taastada usaldust nii Hispaania raudteesüsteemi kui ka poliitilise vastutuse vastu.

Hispaanias Madridist lõunas põrkas möödunud nädalal kokku kaks kiirrongi, mille tagajärjel hukkus vähemalt 69 inimest. Tegemist oli juba teise ränga raudteeõnnetusega Hispaanias sel aastal. Jaanuaris Adamuzis toimunud õnnetuses hukkus 46 inimest.

Viimased küsitlused näitavad, et Sánchezi toetus on pärast ränka rongiõnnetust vähenenud ning parempoolsed parteid saavutavad erakorraliste valimiste järel parlamendis kindla enamuse.

Sánchez ise tervitas veel viimaste USA vahevalimiste tulemusi, mille käigus demokraadid taastasid kontrolli kongressi üle.

"Äärmusparempoolne laine ei kasva enam. See on lagunemas. Eile hääletas Ameerika ühiskond poliitika vastu, mis muudab inimesed vaid vaesemaks. Inimesed hääletasid vihkamise vastu, kliimamuutuste eitamise ja eliidi privileegide vastu. Nii juhtus Brasiilias. Nii juhtus just USA-s. Ja peagi juhtub see ka Hispaanias," teatas Sánchez.