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Kohus lükkas Pruunsilla ja Humala otsuse kuulutamise kümnendat korda edasi

Eesti
Tallinna halduskohus.
Tallinna halduskohus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna halduskohus jõudis omalaadse juubelini: kohtuotsuse kuulutamine ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala Eesti riigile esitatud kahjunõude asjas lükkus edasi juba kümnendat korda.

Pruunsild ja Humal nõuavad Eesti riigilt kahjuhüvitist, sest nende hinnangul pole riik taganud isikuandmete säilitamisel ja kogumisel neile õigusi ega korrastanud seadusi.

Otsuse kuulutamine on aga kuust kuusse edasi lükkunud. Septembri lõpus seadis kohus kuulutamise tähtajaks 29. oktoobri. Möödunud nädalal selgus, et ka see tähtaeg jääb täitmata ning uueks otsuse kuulutamise ajaks määrati 4. november. Siiski ebaõnnestus ka see plaan.

Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et praeguse seisuga on uus otsuse kuulutamine määratud 9. novembrile. See tähendab, et otsuse kuulutamist on nüüdseks edasi lükatud juba kümme korda.

Kohus on varem edasilükkamisi põhjendanud toimiku mahukusega – see koosneb üle 5000 leheküljest –, aga ka vaidluse õigusliku keerukuse ja suure töökoormusega.

ERR on varem kirjutanud, et Pruunsild ja Humal said kriminaalasja arutamise käigus teada, et Telia Eesti on väljastanud prokuratuurile neilt kogutud isikuandmeid.

Pruunsild ja Humal tõid oma kaebuses välja, et riigikohtu 2021. aasta lahendi kohaselt ei tohi EL-i õiguse alusel andmeid säilitada ja kasutada kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil. Kaebajad leiavad lisaks, et see norm on vastuolus ka põhiseaduse 11. paragrahviga ja nende suhtes on andmeid kogutud ja säilitatud õigusvastaselt.

Seega on riik kaebajate hinnangul tunginud teadlikult õigusvastasele normile tuginedes nende privaatsfääri ülemäärases ulatuses ja tekitanud neile sellega mittevaralist kahju.

Kaebajad leiavad, et riigile oli selline õigusvastane olukord teada kõige hiljemalt riigikohtu viie aasta tagusest otsusest, kuid sellele vaatamata ei ole riik täitnud põhiseaduse 14. paragrahvist tulenevat kohustust tagada isikute õigused ega ole ette valmistanud ja vastu võtnud olukorda lahendavat seadust.

Lisaks on Eesti riik Pruunsilla ja Humala hinnangul teadlikult jätkanud selliste isikuandmete väljanõudmist sideettevõtetelt ja kasutanud neid jätkuvalt kriminaalmenetlustes, sealhulgas kaebajate vastu peetud kriminaalmenetlustes. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist kohtu poolt määratud summas.

Justiits- ja digiministeerium riigi esindajana on kaebusele vastu vaielnud, märkides, et riigivastutuse seaduses kahju hüvitamiseks ette nähtud eeldused ei ole selles asjas täiel määral täidetud.

Tänavu aprilli lõpus esitas Pruunsild hagi telekommunikatsiooniettevõtte Telia vastu, nõudes ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning ühe miljoni euro ulatuses mittevaralise kahju hüvitamist.

Kaitsepolitsei esitas 2023. aasta mais Humalale ja Pruunsillale, kes mõlemad kuuluvad erakonda Isamaa, kahtlustuse vastavalt toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises. Kaitsepolitsei hinnangul oleks Humal pidanud ennast taandama otsuste juurest, kus Eesti Rahva Muuseumi endine näitusehoone Kuperjanovi tänav 9 müüdi enampakkumisel üliõpilaskorporatsioonile Sakala, mille liige Pruunsild on.

Nii maakohus kui ka ringkonnakohus mõistsid nad õigeks. Prokuratuur otsust riigikohtusse edasi ei kaevanud.

Toimetaja: Karin Koppel

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