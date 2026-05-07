Pruunsild ja Humal nõuavad kohtus riigilt kahjuhüvitist

Priit Humal ja Parvel Pruunsild
Priit Humal ja Parvel Pruunsild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tallinna halduskohus arutas neljapäeval ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala kaebusi Eesti vabariigi vastu nõudega mõista riigilt välja kahjuhüvitis. Kaebajate sõnul pole riik taganud isikuandmete säilitamisel ja kogumisel neile õigusi ega korrastanud seadusi. Riigi esindaja leiab aga, et kaebajatele kahjuhüvitise maksimiseks alust pole.

Mõlemas kaebuses toovad kaebajad välja, et nad said kriminaalasja arutamise käigus teada, et Telia Eesti AS on väljastanud prokuratuurile kaebajatelt kogutud isikuandmeid, ütles kohtu pressiesindaja. 

Pruunsild ja Humal tõid oma kaebuses välja, et riigikohus on oma 2021. aasta lahendis leidnud, et EL õiguse alusel ei tohi andmeid säilitada ja kasutada kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil, ütles kohtu pressiesindaja. Kaebajad leiavad lisaks, et vastav norm on vastuolus ka põhiseaduse 11. paragrahviga ja nende suhtes on andmeid kogutud ja säilitatud õigusvastaselt. 

"Riik on andmete jätkuva kogumisega teadlikult õigusvastasele normile tuginedes tunginud kaebajate privaatsfääri ülemäärases ulatuses ja tekitanud kaebajatele sellega mittevaralist kahju," on nende seisukoht.

Kaebajad leiavad, et riigil oli selline õigusvastane olukord teada kõige hiljemalt riigikohtu viie aasta tagusest otsusest, kuid sellele vaatamata ei ole riik täitnud põhiseaduse 14. paragrahvist tulenevat kohustust tagada isikute õigused ja ei ole ette valmistanud ja vastu võtnud olukorda lahendavat seadust.

Lisaks on Pruunsilla ja Humala hinnangul Eesti riik teadlikult jätkanud vastavate isikuandmete väljanõudmist sideettevõtetelt ja kasutanud neid jätkuvalt kriminaalmenetlustes, sealhulgas kaebajate vastu peetud kriminaalmenetlustes. 

Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist kohtu poolt määratud summas.

Justiits- ja digiministeerium riigi esindajana vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et riigivastutuse seaduses kahju hüvitamiseks ette nähtud eeldused ei ole selles asjas täiel määral täidetud. 

Humala ja Pruunsilla esindaja Paul Keres ütles ERR-ile, et otsus selles kohtuasjas võib tulla kuu või paari pärast.

Tänavu aprilli lõpus esitas Pruunsild hagi telekommunikatsiooniettevõtte Telia vastu, nõudes ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning ühe miljoni euro ulatuses mittevaralise kahju hüvitamist.

Kaitsepolitsei esitas 2023. aasta mais Tartu abilinnapeale Priit Humalale ja Parvel Pruunsillale, kes mõlemad kuuluvad parteisse Isamaa, kahtlustuse vastavalt toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Kaitsepolitsei hinnangul oleks Humal pidanud ennast taandama otsuste juurest, kus Eesti Rahva Muuseumi endine näitusehoone Kuperjanovi tänav 9 müüdi enampakkumisel üliõpilaskorporatsioonile Sakala, mille liige Pruunsild on.

Nii maakohus kui ka ringkonnakohus mõistsid mehed õigeks. Prokuratuur otsust riigikohtusse edasi ei kaevanud.

