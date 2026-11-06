Kaitseministeerium ei avalikusta Dataseli raportit

Kaitseministeerium ei avalikusta Dataseliga seotud protsesse uurinud töörühma raportit, sest see sisaldab viiteid konfidentsiaalsetele dokumentidele. Ministeerium kinnitab aga, et aruande olulisemad järeldused jõuavad ka avalikkuseni.

Kaitseministeerium moodustas Dataseliga seotud protsesside väljaselgitamiseks töörühma, mille raport on valmis saanud. Nüüd on ministeeriumil kavas seda tutvustada erinevatele osapooltele, sealhulgas riigikogu komisjonidele.

Kuna aruanne sisaldab viiteid konfidentsiaalsusnõudega dokumentidele, ei tehta seda avalikuks. Siiski kinnitas ministeeriumi kommunikatsiooniosakond, et aruande olulisi tuvastusi jagatakse ka avalikkusega.

Töörühma kuulusid kaitseministeeriumist infohalduse, julgeoleku- ja sisekontrolli, õigusvaldkonna, andmekaitse ja strateegilise kommunikatsiooni eest vastutavad teenistujad. Riigi kaitseinvesteeringute keskusest hangete valdkonna, õigusbüroo ja rahvusvahelise koostöö büroo välisvahendite eest vastutavad teenistujad.

Kuna kõik kaitseministeeriumi valitsemisala ametikohad ei ole avalikud, ei pidanud ministeerium kohaseks ühtegi töörühma liiget nimeliselt välja tuua.