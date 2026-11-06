USA föderaalkohtunik peatas Trumpi triumfikaare projekti

USA föderaalkohtunik peatas neljapäeval president Donald Trumpi projekti ehitada Washingtoni hiiglaslik triumfikaar, seades selle tuleviku kahtluse alla vaid mõni tund pärast seda, kui USA pealinna planeerimiskomisjon sellele rohelise tule andis.

Kohtuasja menetlev ringkonnakohtunik Tanya Chutkan otsustas, et Trumpi administratsioon ei tohi kahe nädala jooksul kaare ehitamist alustada, kuni kohus kaalub selle seaduslikkuse vaidlustamist.

Washingtoni planeerimiskomisjon (NCPC) hääletas neljapäeval projekti heakskiitmise poolt häältega 8-4, ehkki projekti vastased on seadnud kahtluse alla selle seaduslikkuse ja eesmärgi. Enne hääletust kuulas komisjon ära umbes 100 projekti vastast, kelle hulgas oli ka Demokraatliku Partei seadusandjaid.

Peamine kaebus puudutab 76 meetri kõrguse rajatise asukohta: see asub Arlingtoni riikliku kalmistu kõrval, mis on sadade tuhandete Ameerika sõjaväelaste viimne puhkepaik.

Hiiglaslik võidukaar oleks palju kõrgem kui selle inspiratsiooniallikas, Pariisi triumfikaar. Samuti kõrgunuks see üle Lincolni memoriaali, mis asub otse teisel pool Potomaci jõge.

Neli komisjonis eriarvamusele jäänud volinikku nõudsid otsuse edasilükkamist, viidates õiguslikele muredele, projekti rahastamiseks mõeldud kongressi assigneeringute puudumisele ja küsimustele kaitseminister Pete Hegsethi väidete kohta kaare sõjalise otstarbe kohta.

Kuid komisjoni enamus, mida kontrollivad Trumpi liitlased, hääletas edasilükkamise vastu ning Trumpi administratsioon teatas, et kavatseb töödega kohe alustada.

Projekti asukoht, hetkel muruga kaetud ringristmik, on Trumpi administratsiooni kaitseargumendi võtmetähtsusega osa.

Toetajad väidavad, et kongress kiitis monumendi ehitamise sellesse asukohta heaks juba üle sajandi tagasi. See plaan nägi aga ette kahte suurt sammast, mis pidid sümboliseerima põhja ja lõunat USA kodusõjas, mitte triumfikaart.

Triumfikaar on üks mitmest Trumpi algatatud projektist, mille eesmärk on jätta pealinnale isiklik jälg temast ja millest paljud on põhjustanud kohtuvaidlusi.

Nende hulka kuulub Valge Maja ballisaal, mille jaoks lasi Trump lammutada terve presidendi residentsi tiiva. Ülemkohus otsustas lõpuks, et projekti peatamiseks hagi esitanud hagejal puudus kaebeõigus.

Trump on teinud ettepaneku uuendada ka ajaloolist Washingtoni golfiväljakut East Potomac Golf Links, mis hõlmas sadade puude maharaiumist, enne kui kohtunik projekti peatas.