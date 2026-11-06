X!

USA föderaalkohtunik peatas Trumpi triumfikaare projekti

Välismaa
USA president oma plaanitavate objektide makettidega Ovaalkabinetis. Taustal asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio.
USA president oma plaanitavate objektide makettidega Ovaalkabinetis. Taustal asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio. Autor/allikas: SCANPIX / American Photo Archive / Alamy
Välismaa

USA föderaalkohtunik peatas neljapäeval president Donald Trumpi projekti ehitada Washingtoni hiiglaslik triumfikaar, seades selle tuleviku kahtluse alla vaid mõni tund pärast seda, kui USA pealinna planeerimiskomisjon sellele rohelise tule andis.

Kohtuasja menetlev ringkonnakohtunik Tanya Chutkan otsustas, et Trumpi administratsioon ei tohi kahe nädala jooksul kaare ehitamist alustada, kuni kohus kaalub selle seaduslikkuse vaidlustamist.

Washingtoni planeerimiskomisjon (NCPC) hääletas neljapäeval projekti heakskiitmise poolt häältega 8-4, ehkki projekti vastased on seadnud kahtluse alla selle seaduslikkuse ja eesmärgi. Enne hääletust kuulas komisjon ära umbes 100 projekti vastast, kelle hulgas oli ka Demokraatliku Partei seadusandjaid.

Peamine kaebus puudutab 76 meetri kõrguse rajatise asukohta: see asub Arlingtoni riikliku kalmistu kõrval, mis on sadade tuhandete Ameerika sõjaväelaste viimne puhkepaik.

Hiiglaslik võidukaar oleks palju kõrgem kui selle inspiratsiooniallikas, Pariisi triumfikaar. Samuti kõrgunuks see üle Lincolni memoriaali, mis asub otse teisel pool Potomaci jõge.

Neli komisjonis eriarvamusele jäänud volinikku nõudsid otsuse edasilükkamist, viidates õiguslikele muredele, projekti rahastamiseks mõeldud kongressi assigneeringute puudumisele ja küsimustele kaitseminister Pete Hegsethi väidete kohta kaare sõjalise otstarbe kohta.

Kuid komisjoni enamus, mida kontrollivad Trumpi liitlased, hääletas edasilükkamise vastu ning Trumpi administratsioon teatas, et kavatseb töödega kohe alustada.

Projekti asukoht, hetkel muruga kaetud ringristmik, on Trumpi administratsiooni kaitseargumendi võtmetähtsusega osa.

Toetajad väidavad, et kongress kiitis monumendi ehitamise sellesse asukohta heaks juba üle sajandi tagasi. See plaan nägi aga ette kahte suurt sammast, mis pidid sümboliseerima põhja ja lõunat USA kodusõjas, mitte triumfikaart.

Triumfikaar on üks mitmest Trumpi algatatud projektist, mille eesmärk on jätta pealinnale isiklik jälg temast ja millest paljud on põhjustanud kohtuvaidlusi.

Nende hulka kuulub Valge Maja ballisaal, mille jaoks lasi Trump lammutada terve presidendi residentsi tiiva. Ülemkohus otsustas lõpuks, et projekti peatamiseks hagi esitanud hagejal puudus kaebeõigus.

Trump on teinud ettepaneku uuendada ka ajaloolist Washingtoni golfiväljakut East Potomac Golf Links, mis hõlmas sadade puude maharaiumist, enne kui kohtunik projekti peatas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

eesti raadio

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:46

Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

10:42

USA föderaalkohtunik peatas Trumpi triumfikaare projekti

10:23

Hele Kõrve: Helgi Sallo laulab mõtet, mitte niisama sõnu

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

10:05

Jaekaupmehel läheb vaatamata hinnatõusule hästi

10:05

Piiritaja aitab uurida sipelgate pulmalende

10:04

Soome peaministripartei toetus langes sajandi madalaimale tasemele

09:59

Kaitseministeerium ei avalikusta Dataseli raportit

09:55

Rootsi ei ole ikka uut valitsust saanud

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

05.11

FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

06:47

Trump viitas leppe sõlmimisele Venemaaga nii Ukraina kui kogu Euroopa üle

05.11

Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

05.11

Rootsi vangide sõnakuulmatus tõi Tartu vanglas kaasa karmima korra

05.11

Vähemalt 21 Euroopa lennule tehti pommiähvardus Uuendatud

05.11

Eesti Energia plaanib koondada 10 protsenti ametikohtadest Uuendatud

05:56

Venemaal plahvatas suur gaasitoru ja rünnak tabas Afipski naftakäitist

05.11

Jaak Roosaare sai süüdistuse tegevusloata finantsteenuse osutamises

05.11

Töövaidluste plahvatuslik kasv uputab tööinspektsiooni

05.11

Taimekaitse spetsialist: mustpeanälkja munad võiks matta sügavasse auku

ilmateade

SPORT

10:46

Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

09:21

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

loe: kultuur

09:24

Säm avaldas kolmanda albumi "Paar pilve taevas"

09:15

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

09:13

Reedel algab 30. Pimedate Ööde filmifestival ehk PÖFF

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

loe: eeter

10:23

Hele Kõrve: Helgi Sallo laulab mõtet, mitte niisama sõnu

05.11

Eesti Laul 2027 finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

05.11

Audioraamatute sisujuht: eelistame inimloetud audioraamatuid tehishäälele

05.11

Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (06.11.2026 09:00:00)

08:33

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni endise ministri Ain Seppiku ja tema pojad, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises Uuendatud

05.11

Ettevõte Nordecon kasvatas müügitulu 46 protsenti, kuid firma kasumlikkus langes

05.11

Kumu uues näituses lahatakse emadusega seotud hirme

05.11

Päevakaja (05.11.2026 18:00:00)

05.11

Eesti Energia koondamine puudutab kõige rohkem Ida-Virumaad

05.11

Rahanduskomisjoni riigieelarve arutelu jäi ära, opositsioon tahab lisaaega

05.11

Tänavusel võru keele nädalal saab tantsida ja arvutimänge mängida

05.11

Kütuse hinnatõus on suurendanud kalurite kulusid, riik valmistab ette kriisiabi

05.11

Seadusemuudatus aitab terviseametil piirata ebaraviga tegelevaid arste

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo