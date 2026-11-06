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Politsei pidas Viljandis kolm meest eaka naise tapmises kahtlustatavatena kinni

Eesti
Politsei Tallinnas
Politsei Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Neljapäeva õhtul leidis politsei Viljandis auto pagasiruumist 77-aastase naise vägivallatundemärkidega surnukeha, tapmises kahtlustatavatena peeti kinni kolm meest vanuses 48, 75 ja 75 aastat.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et kadumisteate laekumisel alustas politsei kohe naise otsinguga. Politsei leidis naise kodu ümbrusest viiteid võimalikule kuriteole, mistõttu alustati seal otsinguid. Piirkonda kontrolliti teenistuskoera ja drooniga, lisaks kaasati pinnaltpäästjad ja eriüksuse tuukrid, kes kontrollisid üle naise kodu lähedal asuva tiigi.

Politseinikud suhtlesid lähedaste ja tuttavatega, vaatasid läbi ümbruskaudsete piirkondade ja asutuste kaamerad ning kogusid teavet naise tegemistest ja käikudest kadumisele eelnenud päeval.

Naise ja tema sõiduki asukoha tuvastamiseks palus politsei meedia ja kohalike abi. Politsei abipalvele reageeris neljapäeva õhtul üks tähelepanelik inimene, kes oli märganud kirjeldatud masinat Viljandi linnas. Infot kontrollima läinud politseinikud leidsid kadunud naisele kuulunud masina ühe kortermaja eest ning selle pagasiruumist 77-aastase naise vägivallatundemärkidega surnukeha.

Kokku kahtlustab politsei teos kolme meest, kes kiirreageerijate abil neljapäeva õhtul Viljandi linnas kinni peeti. Mehed vanuses 48,75, ja 75 aastat viidi menetlustoiminguteks Viljandi politseijaoskonda. 

Uurimist viib läbi Lõuna prefektuur ning juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Prokurör Andraš Tšitškan rääkis, et esialgse info kohaselt võis ohver vähemalt ühe kahtlustatavaga varem kokku puutuda. Veel ei ole teada, mis nii raske kuriteoni viis.

Hetkeseisuga taotleb prokuratuur kohtult 48-aastase mehe vahistamist, kes on praeguse info kohaselt kuriteos peamine kahtlustatav. Varem on teda korduvalt karistatud kelmuste ja rahapesu eest. Tõendite põhjal selgub, milline oli teiste meeste roll kuriteos ja kas on alus taotleda veel kellegi vahistamist.

Kuriteo motiivi, kahtlustatavate rolli ja mitmed teised asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus.

Toimetaja: Merilin Leetna

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