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Soome kohus mõistis sidekaableid lõhkunud laeva kapteni ja pootsmani vangi

Välismaa
Soome piirivalve helikopter tankeri Fitburg juures.
Soome piirivalve helikopter tankeri Fitburg juures. Autor/allikas: Soome piirivalve
Välismaa

Soome kohus mõistis neljapäeval Vene kaubalaeva Fitburg kapteni ja ühe Aserbaidžaani kodanikust pootsmani vangi raskendatud sabotaaži eest. Neid süüdistati kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustamises möödunud aastal.

Soome võimud pidasid laeva 31. detsembril Soome lahel kinni, kui see oli teel Venemaalt Iisraeli. Laeva kahtlustati Soome ja Eesti vahel kulgevate merealuste kommunikatsioonikaablite kahjustamises.

Helsingi ringkonnakohus mõistis kaptenile kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse ning meeskonnaliikmele kahe aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse. Kohtu teatel tegutsesid mehed tahtlikult, kui laev vedas oma ankru ketti ja ankruvart ligikaudu 130 kilomeetri (81 miili) ulatuses mööda merepõhja.

Soome on pärast mitmeid alates 2022. aastast Läänemerel toimunud kaablite ja torujuhtmete kahjustamise juhtumeid tõhustanud jõupingutusi veealuse taristu kaitsmiseks. Muu hulgas korraldas riik septembris õppuse, mille käigus harjutati laevale sisenemist ja selle kontrollimist.

Kapten kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata, kuid meeskonnaliige ei ole veel otsustanud, kas ta seda teeb, teatasid nende advokaadid.

Kohus kohustas süüdimõistetuid maksma solidaarselt ligikaudu 1,9 miljonit eurot kahjutasu tekitatud kulude eest. Lisaks peab kapten tasuma veel umbes 85 000 eurot, selgub kohtuotsusest.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitnud kinnipeetud laev oli intsidendi ajal teel Venemaalt Peterburi sadamast Iisraeli. Laev on vahepeal aresti alt vabastatud.

Süüdistatavad, kelle suhtes kehtib Soomest lahkumise keeld ja kes on seetõttu riiki jäänud, on eitanud oma süüd ning vaidlustanud Soome õiguse juhtumit menetleda.

Uurijate sõnul olid laeva 14 meeskonnaliiget Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Aserbaidžaani kodanikud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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