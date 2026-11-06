Õiguskantsleri hinnangul on ajateenijatel probleeme hambaarstile saamisega

Õiguskantsleri kantselei direktor õiguskantsleri ülesannetes Olari Koppel teatas oma kirjas küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülemale kapten Raiko Jääratsile, et õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 11. augustil küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskust, et hinnata, kas ajateenijate põhiõigused on tagatud ja millised on ajateenijate teenistustingimused. Kontrollkäigul tehti ringkäik Tallinna Filtri tee linnakus ning vesteldi tegevväelaste ja ajateenijatega.

Koppel märkis, et seaduse järgi on ajateenijatel võimalik pääseda arsti ja hambaarsti vastuvõtule. See on aga antud juhul osutunud keerukaks.

"Ülem-peahambaarst selgitas, et hambaarsti vastuvõtule saamiseks tuleb ajateenijatel võtta ühendust teenistuskoha hambaravi kabinetiga. Selleks peab ajateenija ise helistama hambaravi kabinetti või pöörduma jaoülema poole. Valu korral tuleks minna teenistuskoha meditsiinikeskusesse. Kui hambaarstil ei ole võimalik telefonile vastata, helistatakse ajateenijale tagasi esimesel võimalusel. Samamoodi võib juhtuda, et ajateenijal ei pruugi olla võimalik igal ajal telefonile vastata. Seetõttu võib kuluda hambaarstiga ühenduse saamisest kuni vastuvõtule pääsemiseni üle 10 nädala," kirjutas Koppel.

Ta lausus, et vestlustest ajateenijatega selgus, et ühel neist oli hambaarstiga ühenduse saamine osutunud keerukaks.

"Ülem-peahambaarsti selgituste kohaselt on 2026. aasta septembrist alustatud

patsientide registreerimise süsteemi loomist, et ajateenijatel oleks edaspidi mugavam hambaarstiga ühendust võtta ja kiiremini vastuvõtule pääseda," seisis kirjas.

Selle süsteemi rakendumiseni palub õiguskantsleri büroo hoolitseda selle eest, et ajateenijad saaksid vajadusel piisavalt kiiresti hambaarsti juurde.

Samuti tõstis õiguskantsleri büroo esile, et ajateenijate kasarmus ei ole piisavalt tualettruume ja kohta ajateenijate vaba aja veetmiseks.

Jõusaali kasutamise kohta kirjutas Koppel, et linnaku siseruumides asuv jõusaal on liiga väike, et mahutada kõiki treeningutest huvitatud inimesi ning sisse pole seatud jõusaali kasutamise graafikut.