Helme: õigete valikutega saame viia palgad ja pensionid tõusule

EKRE volikogu poliitilises avalduses on kirjas, et Eestil on lootust paremale homsele, kui teeme õigeid valikuid. Mis on need õiged valikud, mida EKRE teeks?

Sisuliselt me räägime enda programmist, millega me valimistel läheme. Me räägime õigetest maksupoliitilistest valikutest, õigetest energeetikavalikutest, õigetest immigratsioonipoliitika valikutest, õigetest perepoliitika valikutest. Perepoliitika on selles mõttes väga oluline teema: kui meil lapsi ei sünni, kui me noori peresid, lasterikkaid peresid ei toeta, siis kõik muu on ju mõttetu, kõik muu lõpuks kaob ära niikuinii.

Õiged valikud on ka see, et me põhimõtteliselt ei ole nõus selle korruptsiooniga, mis meil lokkab Eestis. Üks vaesuse peamine põhjus on see, kui on korruptiivne valitsemine.

Need on need õiged valikud, ja iga valija peab endalt küsima, et kas see, mida on lubatud varasemalt – eelmise nelja aasta jooksul, eelmise kuue aasta jooksul –, kas seda on tegelikult tehtud, kas seda on saadud ja kas see, mida nüüd lubatakse, kas see on tõsiseltvõetav ja usutav. Ja kolmas küsimus veel, mida iga valija endalt peab küsima: kas ta usub, et need erinevad erakonnad, kes neid asju lubavad, tegelikult ka on võimelised seda ellu viima.

Meie ütleme väga selgelt välja: EKRE puhul võib absoluutselt kindel olla, et see, millest me räägime, see, mida me lubame, seda me igal juhul hakkame tegema.

Kas maksude puhul saab mõne konkreetse näite tuua, mida te teeksite pärast valimisi?

Esimese asjana kordame üle: automaks ja registreerimismaks tuleb ära kaotada, käibemaks tuleb langetada sinna, kus see ennem oli, aktsiisid tuleb langetada Euroopa Liidu madalaimale tasemele. Meil on maamaks tõusnud oluliselt. Peaaegu ei ole maksu, mida ei ole tõstetud Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 poolt, ja kõik need maksutõusud plaanime me tagasi pöörata.

Kuidas me seda teeme? Me oleme esitanud riigieelarvele 1,1 miljardi euro ulatuses kärpeettepanekuid, ja selle kärpega ei käi kaasas pensionide vähendamine või ma ei tea kellegi õpetajate või päästjate palkade vähendamine. Need on kõik sellised kuluread, mida tegelikult Eesti maksumaksjal ei ole vaja, ja sellega me näitame ära, et tegelikult on võimalik eelarve tasakaalu saada ka kulude vähendamisega ja selle arvelt on võimalik ka maksulangetusi teha.

Millised eesmärgid EKRE-l valimistel on? Mõni erakond on öelnud, et 20 kohta oleks positiivne. Mis kohtade arvuga võiks EKRE rahul olla?

Kui me vaatame 2019. aasta valimisi, 2023. aasta valimisi või 2021. aasta või 2025. aasta kohalikke valimisi, siis neli-viis kuud enne valimisi olnud toetusprotsendid küsitluste järgi ei realiseerunud, isegi paar nädalat enne valimisi välja käidud toetusprotsendid tegelikult ei läinud niimoodi. Nii et täna öelda, et me teame, kuidas läheb, on lihtsalt soolapuhumine.

Meie eesmärk on väga lihtne: meie eesmärk on võtta sama tulemus, mis on olnud meie parim tulemus läbi aegade, või sellest parem – 19 kohta aastal 2019 – või sinna lähedale. Kui me saame aru, et me ei ole täna oma tippvormis, me ei lähe ka püüdma seekord valimiste esikohta, siis igal juhul me tahame püüda seda, mis on olnud meie kõigi aegade parim. Ja kui me oleme samal tasemel, kui me olime eelmistel valimistel, siis me võime ka öelda, et jääme rahule eluga.

Aga ikkagi siis majandus on üks põhiteemasid valimistel?

Vaesus on üks põhiteemasid, ja see, kuidas me saame Eesti pöörata tõusule. Eesti õigete valikute tegemisel, nagu meie avaldus ütleb, on võimalik pöörata tõusule: majandus on võimalik pöörata tõusule, palgad, pensionid on võimalik pöörata tõusule, iive on võimalik pöörata tõusule. Me, kui me teeme õigeid valikuid, siis tegelikult on võimalik, et homne on parem kui tänane või eilne.

Üks sõnum on, et EKRE lubab tuua odava energia. Kuidas te selle toote?

Aga meie energiapoliitika on ülilihtne: nii kaua ja nii palju, kui vaja, teeme odavat põlevkivielektrit ja samal ajal arendame võimekust ehitada endale tuumajaam. Tuumajaama elekter on samuti väga odav, ja me ei pea üldse jändama mingisuguste gaasijaamadega või tuulikute või päikeseparkidega, mis kõik on lisakulu. Odav elekter oli meil ja on võimalik tagasi tuua.

Ja EKRE-ga muutub taas toidukorv odavamaks. Kuidas?

Siin on kaks asja. Esimene asi on toiduainete käibemaksu alandamine – käibemaksu alandamisest ma rääkisin juba. Ja tegelikult on vaja ka Eestis saavutada seda, et turukonkurents oleks aus ja tõhus, sest paremat lahendust kui turukonkurents ei ole hindade vaos hoidmisele. Aga eelkõige me räägime toiduainete käibemaksu alandamisest.

Kas EKRE-l on veel tulemas enne valimisi uusi nimesid?

Meil mõned väga-väga head nimed tulevad, aga kui nad tulevad, eks me siis anname teada. Me saame oma nimekirjad kokku detsembri alguseks, ja selleks ajaks on kindlasti uued nimed välja kuulutatud.