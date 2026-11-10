California valijad ei soovinud miljardäride vara maksustamist

USA senaatori Bernie Sandersi ja teiste Ameerika kontekstis tugevalt vasakpoolsete poliitikute toetatud ettepanek, mis nende sõnul oleks pidanud vähendama majanduslikku ebavõrdsust ning saama eeskujuks ülejäänud riigile, ajendas mitut tuntud tehnoloogiavaldkonna miljardäri panustama vastukampaaniasse tohutuid summasid.

Ettepanek 40 (Prop 40) nägi ette ühekordse viieprotsendilise maksu kehtestamist nende California elanike varale, kelle netovara ületab miljard dollarit. Plaani läbiminekul oleks maksustatud aktsiaid, võlakirju ja ettevõtete varasid, mitte neid omavate inimeste teenitud tulu.

Suurem osa kogutud maksutulust oleks kasutatud föderaalse tervishoiurahastuse kärbete kompenseerimiseks ning kümme protsenti oleks suunatud haridus- ja toiduabi programmidele. Toetajad hindasid, et see oleks toonud osariigi eelarvesse 100 miljardit dollarit maksutulu.

Maksuga sooviti katta president Donald Trumpi eelmisel aastal vastu võetud ulatusliku maksukärbete seaduse "One Big Beautiful Bill" tekitatud puudujääki. Trumpi algatatud maksusoodustused, millest said peamiselt kasu jõukad eraisikud ja ettevõtted, võeti USA senatis vastu üksnes vabariiklaste häältega.

Ettepaneku 40 toetajate sõnul oleks maksu eesmärk kaitsta California elanike juurdepääsu tervishoiule. Toetajad lubasid tuua maksuküsimuse 2028. aastal uuesti rahvahääletusele, kui patsientide kaitseks ei leita muid lahendusi.

"Valimiste kinnimaksmine ei ole sama mis vaidluse võitmine," teatasid ettepaneku toetajad esmaspäeval. "Miljardärid võisid endale valimiskastide juures osta ajutise võidu, kuid nad ei ole suutnud seda arutelu lõpetada. See on alles esimene voor."

Tulemus mõjutab jõujooni Demokraatlikus Parteis

Miljardäride maksu läbikukkumine on löök USA Demokraatliku Partei vasakpoolsele tiivale. Demokraadid saavutasid vahevalimistel mõlemas kongressi kojas otsustava enamuse, andes sellega laiaulatusliku hinnangu Trumpi tegevusele ja poliitikale.

Kuna Californias on demokraatide valijate arv registreeritud valijate seas vabariiklaste omast peaaegu kaks korda suurem, uskusid ettepaneku toetajad, selle läbimineku võimalusse.

California kuberner Gavin Newsom, keda peetakse üheks võimalikuks Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks 2028. aasta valimistel, asus aga ettepanekule vastu. Tema hinnangul oleks maks pikemas perspektiivis andnud soovimatu tagasilöögi, muutes osariigi vähem atraktiivseks kiiresti kasvavatele kõrgtehnoloogiaettevõtetele.

Newsomi vastuseis ja lahkhelid partei juhtkonnas vähendasid esialgset toetust ettepanekule enne hääletust.

Ka ametiühingud olid küsimuses eri meelt.

Ka mitmed demokraatide traditsioonilised liitlased, sealhulgas organisatsioon Planned Parenthood ja California Arstide Liit, kuulusid maksu vastu seisvasse koalitsiooni. Nad väljendasid muret nii maksutulu jaotamise kui ka võimaliku mõju pärast osariigi eelarvele juhul, kui suur hulk jõukaid maksumaksjaid Californiast lahkuks. California eelarve sõltub suurel määral osariigi kõige jõukamate elanike tulumaksust.

Miljardärid tegid vastukampaaniat

Uue maksu vastased väitsid, et see sunniks ülirikkaid inimesi osariigist lahkuma, võttes endaga kaasa nii nende tulumaksu maksed kui ka töökohti loovad ettevõtted. Samuti oleks see nende hinnangul heidutanud ettevõtjaid Californias idufirmasid asutamast.

Miljardärid panustasid ettepaneku vastasesse kampaaniasse üle veerand miljardi dollari. Selle eest loodud reklaamides kujutati maksu sissejuhatusena kõigi kalifornialaste ulatuslikumale maksustamisele ning ohuna inimeste pensionikogumistele.

Need argumendid võisid leida vastukaja ajal, mil bensiini kallinemine ja elukallidusega seotud mured on tekitanud suurel osal USA elanikkonnast rahulolematust majandusliku olukorraga.

Google'i kaasasutaja Sergey Brin ja veel vähemalt 11 miljardäri annetasid kokku 269 miljonit dollarit poliitilisele tegevuskomiteele Building a Better California. Komitee suunas omakorda üle 300 miljoni dollari ettepaneku 40 vastasesse kampaaniasse.

Võitlus jätkub

Ettepanek 40 oli seni suurim üleriigiline katse rakendada ideed, mida vasakpoolsed poliitikud on pikka aega toetanud: maksustada ülirikkaid inimesi, keskendudes peamisele viisile, kuidas nad oma vara kasvatavad – investeeringutele, mitte palgatulule.

Seetõttu on ülirikaste maksustamine demokraatide jaoks tervikuna jätkuvalt üks keskseid eesmärke. Seda on kinnitanud ka peagi senati rahanduskomitee esimeheks saav Ron Wyden.

"Komitee kahekordistab oma jõupingutusi, et tagada miljardäridele õiglane maksukoormus ja võtta maksudest kõrvalehoidjad vastutusele," ütles ta 4. novembri avalduses, milles tutvustas komitee prioriteete.

Ettepaneku toetajad võivad tuua selle uuesti rahvahääletusele 2028. aastal

Vasakpoolsed poliitikud, sealhulgas Vermonti senaator Bernie Sanders ja Massachusettsi senaator Elizabeth Warren, on juba pikka aega toetanud föderaalse varamaksu kehtestamist.

Newsom leiab, et Californias kehtestatav varamaks asetaks osariigi ebasoodsasse konkurentsiolukorda, kuid toetab üleriigilist minimaalset maksu inimestele, kelle netovara ületab 100 miljonit dollarit.

Päevad enne seda, kui Sanders korraldas eelmisel kuul California linnades toetusrallid, ütles Newsom ajakirjanikele, et senaatori keskendumine varanduslikule ebavõrdsusele on täiesti õige. Samas lisas ta: "Selles konkreetses küsimuses oleme põhimõtteliselt eri meelt".

California maksu toetajad alustasid hiljuti reklaamikampaaniat New Hampshire'is, New Mexicos ja Virginias – osariikides, kus toimuvad 2028. aasta Demokraatliku Partei presidendikandidaadi valimiste esimesed eelvalimised. Reklaamides kritiseeritakse Newsomit tema vastuseisu pärast miljardäride maksustamisele.

Associated Pressi valijaküsitluse andmetel hääletas enamik alla 30-aastaseid California valijaid ettepaneku 40 poolt. Vanemate valijate toetus oli märksa väiksem: ligikaudu seitse kümnest vähemalt 65-aastasest valijast ütles, et hääletas ettepaneku vastu.

Ligikaudu pooled valijatest, kelle leibkonna aastane sissetulek jäi alla 100 000 dollari, toetasid algatust. Vähemalt 100 000 dollarit aastas teenivate California valijate seas oli vastaseid ligikaudu kuus kümnest.