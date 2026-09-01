Lõuna- ja Ida-Eestis said inimesed õhuohu hoiatuse

1. septembri varahommikul teatas Eesti kaitsevägi võimalikust õhuohust Lääne- ja Ida-Virumaal. Pool tundi hiljem teatas kaitsevägi ka võimalikust ohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Droonihoiatuse sai ka Läti Alūksne piirkond ning aktiveeriti NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad.

Lääne- ja Ida-Virumaal said inimesed teisipäeva varahommikul kell 3.11 kaitseväelt õhuohu hoiatuse. Kohalike teatel on kuulda hävituslennukite müra.

Kell 3.48 saadeti hoiatus ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonna elanikele.

Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem kolonel Uku Arold sõnas kommentaaris ERR-ile, et Eesti piirides on droonid, mistõttu on õhku tõusnud Türgi hävitajad.

"On olnud droone, mis on liikunud paralleelselt Eesti idapiiriga ja ka Läti idapiiriga ning on tulnud Eestisse sisse, mistõttu oleme käivitanud ka häire," ütles Arold.

Läti andis samuti drooniohu hoiatuse

Drooniohu hoiatuse andsid ööl vastu teisipäeva ka Läti kaitsejõud, kirjutas Läti rahvusringhäälingu portaal LSM.

Kell 2.00 said Ludza piirkonna elanikud mobiiltelefoni Läti relvajõudude teate võimalikust ohust. Kell 2.25 teatas Läti kaitsevägi võimaliku ohu möödumisest.

Lätis oli oht Alūksne piirkonnas. Autor/allikas: LSM.LV

Kell 3.37 teatasid Läti kaitsejõud võimalikust õhuohust Alūksne piirkonnas.

Aktiveeriti ka NATO Balti õhuruumi patrullmissiooni hävitajad.

Umbes kell 4.20 hommikul teatati, et ka see oht on Alūksne piirkonnas möödas, kuid hävitajad jätkavad droonide otsinguid Eestis.

Interfax: Ukraina droonid ründasid Moskvat

Kella 3 ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin 12 Ukraina mehitamata õhusõiduki hävitamisest.

"Kaitseministeeriumi õhutõrjesüsteem hävitas 12 Moskva poole lendavat mehitamata õhusõidukit. Õnnetuspaigal töötavad päästeteenistused," teatas Sobjanini Max-kanal.

Seoses Venemaa sõjategevusega Ukraina vastu võib juhtuda, et lennuseadmed, sh droonid eksivad Eesti õhuruumi. Nii varjumist nõudva kui ka võimaliku õhuohu korral kasutab kaitsevägi sellest teada andmiseks ohuteavitussüsteemi EE-ALARM kanaleid.

Jälgi tähelepanelikult, milliseid suuniseid riik annab. Iga teavituse korral ei ole vaja varjuda. Arvesta, et detailsem info olukorra kohta võib veidi aega võtta ning ohuteavitus sisaldabki kõige esmaseid ja kriitilisemaid juhiseid.

Kaitsevägi soovitab drooni nähes varjuda ja helistada 112. Lisainfo kriis.ee ja 1247.