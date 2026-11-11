Via Baltika tee-ehitusel suleti Tarva külas pealesõit maanteele

Pärnumaal Tarva külas suleti Via Baltika 2+2 tee-ehituse tõttu pealesõit maanteele. Kohalikud elanikud ja ettevõtjad pääsevad nüüd maanteele mitme kilomeetri kaugusel asuvate liiklussõlmede kaudu. Nendeni tuleb aga sõita mööda kitsaid külateid. Ehitamise tõttu oli teekond kohalikku bussipeatusesse jalakäijatele ohtlik, kuid praegu on seal turvalisema tee rajamisega juba alustatud.

Via Baltika 2+2 tee-ehitusel suleti Tarva külas pealesõit maanteele. Ettevõtjad ütlevad, et ligipääsu puudumine tõmbab sealsele ettevõtlusele kriipsu peale ja ümbersõit külavahel on ohtlik.

"Oma kinnistu peale sõitsid ja olidki, et siin on ju rasked koormad ja kõik, aga nüüd me oleme raskete veoautodega ja laiade traktoritega külavahel. Me teame, et siin on kiirusepiiranguid, aga kui on võõras inimene tuleb ja GPS juhatab siia, siis ta ei saa arugi, kus ta asub," lausus Kõlli talu peremees Andres Ebrok.

Transpordiamet plaanis esialgu kogujateed kahele poole maanteed. Põhja-Pärnumaa vallas toimunud kohtumistel jõuti aga selleni, et kogujateena võiks kasutada valla poolt juba rajatud kohalike teede võrgustikku. Transpordiamet paneb need teed kõvakatte alla ning parandab kandevõimet. Aktsiaselts Tootsi Turvas veab turvast Elbu ja Lavassaare rabast Pärnu sadamasse põhiliselt Lavassaare ja Audru suunal Märjemal ajal piiratakse neil teedel aga raskeveokite liikumist ja siis sõitsid veokid just Tarva kaudu.

"Head lahendust pealesõiduks ka ei pakuta. Põhimõtteliselt pool meie turbatootmisala, mis asub sinna Halinga külje alla, on suurele teele ligipääs piiratud. Kui siit nüüd teed pehmeks lähevad, siis oleme suurelt jaolt nii-öelda vangis kuni külmadeni," ütles Tootsi Turvas piirkonnajuht Leo Raud.

Transpordiamet alustab kohaliku teedevõrgustiku parendamisega järgmisel kevadel. Tolmuvaba tugevdatud katte saab ka üheksa kilomeetrit Audru-Lavassaare kruusateed.

"Transpordiametil peaks olema ette nähtud siiski mõningate külavaheteede viimine mustkatte alla ja siis nende teede kandevõime suurendamine," sõnas Põhja-Pärnumaa majandusvaldkonna abivallavanem Urmas Maranik.

Tee-ehituse ajal on inimeste teekond bussipeatusesse üsna ohtlikuks muutunud, eriti pimeda ajal. Jalakäija peab kõndima muda või asfaldi peal ning autod sõidavad väga lähedalt mööda.

Transpordiameti sõnul on nad Kõlli bussipeatuse olukorrast teadlikud.

"See olukord on kahetsusväärne, et selles osas küll palume kohalikest vabandust ja töövõtjale on antud selge suunis sellega koheselt tegeleda. Kõige vähem kaitstud on meie jalakäija ja kaasa arvatud, kui seal peaks liikuma ka veel lapsevanker või midagi sellist," ütles transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.