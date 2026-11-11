Läänemets: liigutakse suunas, et Eesti võib riigieelarvest ilma jääda

Riigikogus jätkus teisipäeval järgmise aasta riigieelarve teine lugemine. Sotsiaaldemokraadid on lubanud pärast muudatusettepanekute läbivaatamist teha ettepaneku eelarve teise lugemise katkestamiseks. Sarnase ettepaneku tegi ka Isamaa fraktsioon. Põhjuseks on see, et koalitsioon ei ole opositsiooni muudatustega arvestanud.

Riigieelarve teiseks lugemiseks esitati 95 muudatust. Ühe ettepaneku tegi valitsus ja rahanduskomisjon. Sotsiaaldemokraatide ettepanekuid oli seitse. Nende heakskiit annaks raha juurde tervisekassale, tõuseks õpetajate, päästjate ja politseinike palk ning raha oleks täiendavate õppekohtade ja õppetoetuste jaoks. 20 miljonit soovivad sotsiaaldemokraadid suunata erihoolekandesse.

"Ei ole võimalik sellist eelarvet toetada. Mõistlik on ta katkestada see lugemine ja uuesti muudatusettepankud esitada ja uuesti seda komisjonis arutada ja siis uuesti siia saali tulla," ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets.

Rahanduskomisjoni muudatusettepaneku kohaselt eraldatakse sotsiaalministeeriumile täiendavalt erihoolekande kättesaadavuse parandamiseks 7,47 miljonit eurot, mille katteallikaks on valitsuse reserv.

"Praegusel juhul oli see 7,47 miljonit eurot valitsuse sihtotstarbelise reservist ja selle summa me rahanduskomisjonis erihoolekande teenuste pakkumiseks juurde andsime. See summa senist rahastust suurendab 13 protsenti ja mu meelest on juba päris korralik tõus," sõnas rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).

Läänemetsa sõnul tuleks erihoolekandele eraldada siiski 20 miljonit.

"Erihoolekandele järgmisel aastal ministeeriumi hinnangul on vaja 20 miljonit ja sealt see summa peaks kasvama. Seda plaani ei ole valitsusel. Eestis riigikohus on öelnud, et seda seadust tuleb täita," lausus Läänemets.

Sarnaselt sotsiaaldemokraatidega soovis ka Isamaa teise lugemise katkestamist, sest pole valitsuse koostatud eelarvega rahul. Isamaa muudatused puudutasid näiteks automaksu ja registreerimistasu kaotamist ning valitsemiskulude vähendamist.

"Kui ei saa kokkulepet selle eelarvega, siis me saame julgelt öelda, et peale valimisi 100 päeva jooksul me eelarve niikuinii teeme korda," ütles rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa).

Läänemetsa sõnul tuleb vähemusvalitsusel arvestada opositsiooni soovidega ning otsida kompromisse. Vastasel juhul võib järgmise aasta riigieelarve kolmandal lugemisel läbi kukkuda.

"Tänase seisuga liigutakse selles suunas, et Eesti võib riigieelarvest ilma jääda," ütles Läänemets.