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Valitsus saab õhtul ülevaate droonidest Eesti piiri lähistel

Eesti
Kristen Michal
Kristen Michal Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal kutsus kolmapäeva õhtuks kokku valitsuse julgeolekukabineti, et saada ülevaade öiste droonirünnakute ajal toimunud intsidentidest.

"Ma ütlen veelkord, et Eesti ei ole andnud ühelegi välisriigile luba kasutada meie õhuruumi droonide jaoks," ütles Michal. "Välisministeerium edastas need sõnumid täna uuesti Ukraina saadikule Eestis. Samuti teavitasime juhtumist liitlasi," lisas peaminister. 

Kolmapäeva hommikul toimus Ukraina õhurünnak Venemaa sihtmärkidele, mille käigus sai tabamuse Leningradi oblastis asuv Ust-Luga sadam.

Droonirünnakute ajal liikus Eesti piiride läheduses palju droone, millest üksikud sisenesid lühiajaliselt ka Eesti õhuruumi ning toimus õhupiiri rikkumine. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhukaitse hävitajad.

Droonide sisenemine Balti riikide õhuruumi on Venemaa algatatud Ukraina-vastase täiemahulise agressioonisõja otsene tagajärg.

Venemaa püüab juhtida tähelepanu kõrvale sõjalt Ukrainas ning hirmutada NATO liitlasi. See ei õnnestu ning selline tegevus peab viivitamatult lõppema.

Toimetaja: Mari Peegel

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