X!

IEA: Nafta pakkumine ületas oktoobris nõudlust

Välismaa
Laevad Hormuzi väinas
Laevad Hormuzi väinas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) analüütikud ütlesid, et nafta pakkumine ületas oktoobris nõudlust, kuid hoiatasid, et Iraani konflikti tõttu vähenenud varude taastamiseks võib kuluda veel mitu kuud.

IEA andmetel ületas nafta pakkumine oktoobris nõudlust ligi 2 miljoni barreli võrra päevas. Muutusele aitas kaasa eelkõige Pärsia lahe piirkonnast pärit naftatarnete kasv. Ka teiste piirkondade tootjad suurendasid naftatootmist, samal ajal kui nafta tarbimine vähenes, vahendas Financial Times.

"Naftaturg näitab esimesi märke tasakaalu taastumisest," ütlesid IEA analüütikud

IEA andmetel kasvasid naftavarud oktoobris keskmiselt 1,7 miljoni barreli võrra päevas. Eelnenud kolme kuu jooksul olid varud vähenenud keskmiselt 1,9 miljoni barreli võrra päevas. 

Samas hoiatavad eksperdid, et naftaturu ülejääk ei tähenda veel varasemate tarnehäirete mõju kadumist. Kuude jooksul vähenenud naftavarude taastamine võtab aega ning eriti keeruline on olukord rafineeritud naftatoodete, näiteks diislikütuse ja lennukikütuse varudega. 

"Isegi kui toornafta hinnad peaksid ajutiselt langema, ei pruugi see leevendada survet reaalmajandusele, kodumajapidamistele ja ettevõtetele, kui rafineerimisvõimsuse nappus püsib," ütles Londoni Majanduskooli professor Spencer Dale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:21

Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

16:12

Schwarzi väravad kordasid Eesti rekordit, U-19 koondis sai ajaloo suurima võidu

16:00

Vseviov: Venemaa nõudmistest ei pea tegema masendusse ajavaid järeldusi

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:59

IT-ettevõtja Kristjan Korjus kandideerib valimistel Parempoolsete ridades Uuendatud

15:56

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

15:55

Saale Fischer: klavessiinil on teine tulemine

15:53

TÄNA OTSE | Kas Eesti saab ka võõrsil Luksemburgist jagu? Uuendatud

15:34

IEA: Nafta pakkumine ületas oktoobris nõudlust

15:25

Raadiouudised (13.11.2026 15:00:00)

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

11:08

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

15:56

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

12.11

USA saadikud said Moskvas Putinilt taas vana sõnumi

12.11

Trumpi sõnul peaks Vance keskenduma USA siseprobleemidele

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

ilmateade

SPORT

16:12

Schwarzi väravad kordasid Eesti rekordit, U-19 koondis sai ajaloo suurima võidu

15:53

TÄNA OTSE | Kas Eesti saab ka võõrsil Luksemburgist jagu? Uuendatud

15:18

Pochettino lahkub USA koondise eesotsast ja asub Unitedi peatreeneriks

14:50

Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

loe: kultuur

15:55

Saale Fischer: klavessiinil on teine tulemine

15:18

PÖFF-i päevik | Mitme aasta räägituma filmi eest tuleb pigem hoiatada kui neid soovitada

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

13:25

Haide Männamäe: kõige olulisem on, et mängulust ei ununeks

loe: eeter

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:05

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Raadiouudised

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

11:10

Viljandi vald soovib rajada gaasielektrijaama

09:25

Raadiouudised (13.11.2026 09:00:00)

12.11

Majandusministeerium küsib EISA-lt huvide konflikti tõttu tagasi 1,3 miljonit eurot

12.11

Eesti filmid võivad jõuda Venemaale kohalike filmitootjate teadmata

12.11

Saaremaa lubaks ehitada mitmetele rannaaladele, keskkonnaamet selles kindel ei ole

12.11

Riigijuhid arutasid Dublinis Euroopa rahukõneluste esindaja üle

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo