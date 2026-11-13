IEA: Nafta pakkumine ületas oktoobris nõudlust

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) analüütikud ütlesid, et nafta pakkumine ületas oktoobris nõudlust, kuid hoiatasid, et Iraani konflikti tõttu vähenenud varude taastamiseks võib kuluda veel mitu kuud.

IEA andmetel ületas nafta pakkumine oktoobris nõudlust ligi 2 miljoni barreli võrra päevas. Muutusele aitas kaasa eelkõige Pärsia lahe piirkonnast pärit naftatarnete kasv. Ka teiste piirkondade tootjad suurendasid naftatootmist, samal ajal kui nafta tarbimine vähenes, vahendas Financial Times.

"Naftaturg näitab esimesi märke tasakaalu taastumisest," ütlesid IEA analüütikud

IEA andmetel kasvasid naftavarud oktoobris keskmiselt 1,7 miljoni barreli võrra päevas. Eelnenud kolme kuu jooksul olid varud vähenenud keskmiselt 1,9 miljoni barreli võrra päevas.

Samas hoiatavad eksperdid, et naftaturu ülejääk ei tähenda veel varasemate tarnehäirete mõju kadumist. Kuude jooksul vähenenud naftavarude taastamine võtab aega ning eriti keeruline on olukord rafineeritud naftatoodete, näiteks diislikütuse ja lennukikütuse varudega.

"Isegi kui toornafta hinnad peaksid ajutiselt langema, ei pruugi see leevendada survet reaalmajandusele, kodumajapidamistele ja ettevõtetele, kui rafineerimisvõimsuse nappus püsib," ütles Londoni Majanduskooli professor Spencer Dale.