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Tabasallu tuleb elektro-optiliste seadmete tehas

Majandus
Tehase visualiseering.
Tehase visualiseering. Autor/allikas: Kontsept Arhitektuuribüroo
Majandus

Elektro-optiliste seadmete arendamise ja tootmisega tegelev Hevi Optronics laieneb ja rajab Tallinna külje alla Tabasallu uue tehase.

Uue hoone eesmärk ei ole vaid tootmismahu suurenemine, vaid luuakse ka võimekus uute toodete arendamiseks, testimiseks ja seeriatootmiseks.

Hevi Optronicsi tootmisjuht ütles, et Euroopa julgeolekukeskkonna muutumine on toonud kaasa väga suure vajaduse kaitsevõimekuse kasvatamiseks. "Samas ei vaata me uue tootmishoone investeeringut ainult tänase geopoliitilise olukorraga seoses. Elektro-optilised süsteemid on muutumas üha olulisemaks eri platvormidel nii maal, merel kui ka õhus," sõnas Valdmann.

Kaasaegsed mehitamata süsteemid, seirelahendused ja muud kaitseotstarbelised platvormid vajavad Valdmanni kinnitusel järjest paremaid sensoreid, stabiliseerimist, pilditöötlust ja automatiseerimist.

Ettevõtte hinnangul on Euroopas tekkinud pikaajaline vajadus kasvatada kohalikku kaitsetööstuse tootmisvõimekust ja vähendada sõltuvust väljaspool Euroopat asuvatest tarneahelatest. Hevi Optronicsi põhiturg on rahvusvaheline ning ettevõtte edasise kasvu peafookus on Euroopa. Ettevõtte kliendid ja koostööpartnerid on eelkõige kaitse- ja julgeolekutööstuse ettevõtted ning süsteemiintegraatorid, kelle lahendustesse integreeritakse arendatud ja toodetud elektro-optilisi süsteeme ning komponente. Eesti on ettevõttele oluline nii koduturu kui ka kaitsetööstuse ökosüsteemina, kuid valdav osa kasvust tuleb ekspordist. 

Valdmann ütles, et viimastel aastatel on ettevõte väga kiiresti kasvanud ning tänased mitmes eri hoones laiali olevad tootmis- ja arenduspinnad piiravad juba praegu ettevõtte edasist arengut. "Koondame uude hoonesse sama katuse alla kogu arendus- ja tootmisvõimekuse. Lisaks elektroonika ja süsteemide koostamisele kasvatame märkimisväärselt ettevõttesisest täppismehaanika tootmise võimekust ning loome kaasaegsema testimis- ja arenduskeskkonna. Meie eesmärk on ehitada üles tootmine, mis võimaldab teenindada senisest suuremaid Euroopa programme ning samal ajal arendada järgmise põlvkonna elektro-optilisi süsteeme ja olla üks Euroopa juhtivaid arendajaid ja tootjaid," rääkis Valdmann.

Hevi Optronicsi laienemine toob kaasa uusi töökohti. Uus tootmishoone on Lauri Valdmanni kinnitusel planeeritud arvestusega, et ettevõte saab lähiaastatel oluliselt kasvada ning see tähendab ka uute töökohtade loomist. Seejuures puudutab kasv nii tootmist kui ka insenertehnilisi ametikohti. "Vajame juurde mehaanika-, elektroonika- ja tarkvarainsenere, tootmis- ja kvaliteedispetsialiste, CNC-valdkonna töötajaid ning süsteemide koostamise ja testimisega tegelevaid inimesi," loetles ta. 

Hevi Optronics on inseneride juhitud ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektro-optiliste ISR-süsteemide arendamisele ja tootmisele.

2025. aastal kasvas ettevõtte müügitulu ligi 2,7 korda 27,15 miljoni euroni võrreldes 9,94 miljoni euroga aasta varem. Praegu töötab ettevõttes üle 30 inimese.

Tehase arhitektuurse lahenduse tegi Kontsept Arhitektuuribüroo, ehituse peatöövõtja on Mapri Ehitus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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