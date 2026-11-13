Otse laupäeval kell 17: auhinnagalal selgub Eesti aasta ettevõte

Galaõhtut juhivad näitlejad Evelin Võigemast ja Kaspar Velberg. Muusikalises osas astuvad üles segakoor Head ööd, Vend, trio Koikson–Tärn–Mölder, folkdžässi koosseis Paabel ja Eik.

Õhtu jooksul tunnustatakse eri valdkondade parimaid, kel on olnud silmapaistev roll Eesti majanduse edendamisel, lisaks valitakse parim noor ettevõtja. Gala kulminatsioonina selgub aasta ettevõte järgmiste ettevõtete seast.

Aasta eksportöör Harju Elekter müüb oma toodangut Põhja-Euroopast Austraalia, Singapuri ja USA-ni. Ettevõtte üheks kiiremini kasvavaks ärisuunaks on kujunenud andmekeskuste energialahendused.

Aasta innovaator 1oT pakub asjade interneti seadmetele ülemaailmset võrguühendust. Eesti ettevõtte tehnoloogia abil on ühendatud üle nelja miljoni seadme rohkem kui 170 riigis.

Aasta turismiedendaja Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) kuulub maailma 16 A-kategooria filmifestivali hulka ja toob Eestisse rahvusvahelist publikut novembris, mil on tavapäraselt turismi madalhooaeg.

Aasta tulevikulooja ALPA Kids arendab lastele emakeelseid digiõppemänge, mis toetavad keeleõpet ja kooliks ettevalmistust. Rakendust on alla laaditud üle 2,5 miljoni korra ning lahendusi kasutatakse enam kui 170 riigis.

Aasta investor NPM Narva rajas Narva Euroopa esimese haruldaste muldmetallide püsimagnetite tehase. Kanada kontserni Neo Performance Materials investeering loob Eestisse uue tööstusharu ning aitab vähendada Euroopa sõltuvust Hiina magnetitarnetest.

Aasta tööandja Nordea Bank Abp Eesti filiaal annab Eestis tööd enam kui tuhandele inimesele 50 rahvusest. Ettevõte panustab töötajate arengusse mitmekülgsete õppeprogrammide, tehisarupõhise karjääriplatvormi ja rahvusvaheliste arenguvõimaluste kaudu.

Aasta tööstuse uuendaja ETS NORD on Eesti suurim ventilatsioonilahenduste arendaja ja tootja, kes on viimase kolme aastaga investeerinud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse üle kümne miljoni euro. Mullu avas ettevõte Tallinnas uue arendus- ja testimiskeskuse.

Aasta ettevõtluse edendaja Vibe Code Atelier aitab tehisaru abil uusi äriideid katsetada ja koostööpartnereid leida. Ettevõtte eestvedamisel loodud algatuse ümber on kasvanud ligi tuhande liikmega kogukond, mis toob kokku alustavad ettevõtjad, arendajad ja tehnoloogiahuvilised.

Aasta konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte Utilitas on Eesti suurim kaugkütte- ja kaugjahutusteenuse pakkuja, kes varustab soojusega rohkem kui 400 000 inimest. Ettevõtte taastuvenergia osakaal toodangus kasvas mullu 79 protsendini.

Aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Tavid on üks Euroopa suuremaid investeeringukulla ja -hõbeda müüjaid, kes tegutseb 13 Euroopa riigis. Ettevõtte kontserni müügitulu kasvas mullu 93 protsenti, ulatudes 1,56 miljardi euroni.

Aasta konkurentsivõimelisim äriteenindusettevõte HEVI Optronics arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi seire-, luure- ja droonitõrjelahendusi. Eesti kaitsetööstusettevõtte müügitulu kasvas mullu 173 protsenti ning Tabasallu rajatakse kaks uut tehast.

Aasta riigikaitsjate toetaja Alexela on reservväelaste fondi suurpartner, kes on koos klientidega tänavu annetanud fondile ligi 50 000 eurot. Ettevõte toetab riigikaitsesse panustavaid töötajaid ning aitab suurendada reservväelaste toetamise ühiskondlikku nähtavust.

Auhinnagala jõuab ERR-i veebi otseülekandena kell 17 ning ETV eetrisse kell 19.30.

Eesti parimaid ettevõtteid tunnustavad ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus, kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit. Riigikaitsjate toetaja tunnustust annab välja kaitseministeerium.