X!

Otse laupäeval kell 17: auhinnagalal selgub Eesti aasta ettevõte

Majandus
Majandus

Laupäeval toimub Tallinnas Põhjala tehases Eesti parimate ettevõtete auhinnagala, kus tunnustatakse tänavusi silmapaistvamaid ettevõtteid ning kuulutatakse välja aasta ettevõte 2026. Galat saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 17.

Galaõhtut juhivad näitlejad Evelin Võigemast ja Kaspar Velberg. Muusikalises osas astuvad üles segakoor Head ööd, Vend, trio Koikson–Tärn–Mölder, folkdžässi koosseis Paabel ja Eik.

Õhtu jooksul tunnustatakse eri valdkondade parimaid, kel on olnud silmapaistev roll Eesti majanduse edendamisel, lisaks valitakse parim noor ettevõtja. Gala kulminatsioonina selgub aasta ettevõte järgmiste ettevõtete seast.

Aasta eksportöör Harju Elekter müüb oma toodangut Põhja-Euroopast Austraalia, Singapuri ja USA-ni. Ettevõtte üheks kiiremini kasvavaks ärisuunaks on kujunenud andmekeskuste energialahendused.

Aasta innovaator 1oT pakub asjade interneti seadmetele ülemaailmset võrguühendust. Eesti ettevõtte tehnoloogia abil on ühendatud üle nelja miljoni seadme rohkem kui 170 riigis.

Aasta turismiedendaja Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) kuulub maailma 16 A-kategooria filmifestivali hulka ja toob Eestisse rahvusvahelist publikut novembris, mil on tavapäraselt turismi madalhooaeg.

Aasta tulevikulooja ALPA Kids arendab lastele emakeelseid digiõppemänge, mis toetavad keeleõpet ja kooliks ettevalmistust. Rakendust on alla laaditud üle 2,5 miljoni korra ning lahendusi kasutatakse enam kui 170 riigis.

Aasta investor NPM Narva rajas Narva Euroopa esimese haruldaste muldmetallide püsimagnetite tehase. Kanada kontserni Neo Performance Materials investeering loob Eestisse uue tööstusharu ning aitab vähendada Euroopa sõltuvust Hiina magnetitarnetest.

Aasta tööandja Nordea Bank Abp Eesti filiaal annab Eestis tööd enam kui tuhandele inimesele 50 rahvusest. Ettevõte panustab töötajate arengusse mitmekülgsete õppeprogrammide, tehisarupõhise karjääriplatvormi ja rahvusvaheliste arenguvõimaluste kaudu.

Aasta tööstuse uuendaja ETS NORD on Eesti suurim ventilatsioonilahenduste arendaja ja tootja, kes on viimase kolme aastaga investeerinud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse üle kümne miljoni euro. Mullu avas ettevõte Tallinnas uue arendus- ja testimiskeskuse.

Aasta ettevõtluse edendaja Vibe Code Atelier aitab tehisaru abil uusi äriideid katsetada ja koostööpartnereid leida. Ettevõtte eestvedamisel loodud algatuse ümber on kasvanud ligi tuhande liikmega kogukond, mis toob kokku alustavad ettevõtjad, arendajad ja tehnoloogiahuvilised.

Aasta konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte Utilitas on Eesti suurim kaugkütte- ja kaugjahutusteenuse pakkuja, kes varustab soojusega rohkem kui 400 000 inimest. Ettevõtte taastuvenergia osakaal toodangus kasvas mullu 79  protsendini.

Aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Tavid on üks Euroopa suuremaid investeeringukulla ja -hõbeda müüjaid, kes tegutseb 13 Euroopa riigis. Ettevõtte kontserni müügitulu kasvas mullu 93 protsenti, ulatudes 1,56 miljardi euroni.

Aasta konkurentsivõimelisim äriteenindusettevõte HEVI Optronics arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi seire-, luure- ja droonitõrjelahendusi. Eesti kaitsetööstusettevõtte müügitulu kasvas mullu 173 protsenti ning Tabasallu rajatakse kaks uut tehast.

Aasta riigikaitsjate toetaja Alexela on reservväelaste fondi suurpartner, kes on koos klientidega tänavu annetanud fondile ligi 50 000 eurot. Ettevõte toetab riigikaitsesse panustavaid töötajaid ning aitab suurendada reservväelaste toetamise ühiskondlikku nähtavust.

Auhinnagala jõuab ERR-i veebi otseülekandena kell 17 ning ETV eetrisse kell 19.30.

Eesti parimaid ettevõtteid tunnustavad ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus, kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit. Riigikaitsjate toetaja tunnustust annab välja kaitseministeerium.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:36

Soome kaitseminister: Venemaa testib, kui palju lääs on valmis järele andma

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

14:25

Mari-Liis Jakobson: kas tehisaru teeb valijatest pudulojused?

14:24

Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

14:21

Advokaat: Smuuli tänava nimi rikub kohanimeseadust

14:14

Tallinn hakkab ebaseaduslikke ehitisi satelliidipildiga tuvastama

14:13

Huangi skandaal kogub hoogu ja USA kaubandusminister sattus tule alla

14:08

Otse laupäeval kell 17: auhinnagalal selgub Eesti aasta ettevõte

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

11:08

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

10:40

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

USA saadikud said Moskvas Putinilt taas vana sõnumi

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

12.11

Trumpi sõnul peaks Vance keskenduma USA siseprobleemidele

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

ilmateade

SPORT

14:24

Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

13:55

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali

13:29

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

12:57

TÄNA OTSE | Kas Eesti saab ka võõrsil Luksemburgist jagu?

loe: kultuur

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

13:25

Haide Männamäe: kõige olulisem on, et mängulust ei ununeks

11:01

Teater laulab | "Mälestuste sees" lavastusest "Mees nimega Ove"

10:14

Sinijärve raamatusoovitused: Aino Kallasest rääkiv "Pagulane" on jumalikult hea

loe: eeter

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

10:54

Liisi Koikson: kõigile meeldimine ei ole muusiku kvaliteedi määraja

10:27

Anne Türnpu: ma pääsesin lavakunstikooli kujuteldava püssilasu tõttu

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

11:10

Viljandi vald soovib rajada gaasielektrijaama

09:25

Raadiouudised (13.11.2026 09:00:00)

12.11

Majandusministeerium küsib EISA-lt huvide konflikti tõttu tagasi 1,3 miljonit eurot

12.11

Eesti filmid võivad jõuda Venemaale kohalike filmitootjate teadmata

12.11

Saaremaa lubaks ehitada mitmetele rannaaladele, keskkonnaamet selles kindel ei ole

12.11

Riigijuhid arutasid Dublinis Euroopa rahukõneluste esindaja üle

12.11

Riigikogu opositsioon loodab riigieelarve peatada kolmandal lugemisel

12.11

Päevakaja (12.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo