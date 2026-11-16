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Politsei pidas kinni massööride kupeldamises kahtlustatava tailanna

Eesti
Politsei
Politsei Autor/allikas: Riigikantselei
Eesti

Politsei pidas kinni 48-aastase tailanna, keda kahtlustatakse töötajate seksuaalses ekspluateerimises, mis seisnes selles, et ta sundis massaažisalongis töötanud Tai naisi pakkuma ka intiimteenuseid.

Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti naine vahi alla.

Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuhi Margo Kivila sõnul pidasid politseinikud novembri alguses kinni naise, keda kahtlustatakse intiimteenuste pakkumise organiseerimises.

"Kogutud tõendite põhjal on meil alust arvata, et naine sundis kolmes Tallinnas asuvas massaažisalongis töötavaid tailannadest massööre lisaks põhitööle pakkuma ka intiimteenuseid," rääkis Kivila.

Enamasti hoitakse selliste juhtumite puhul ohvreid hirmu ja mõjuvõimu all, nentis Kivila.

"Massaažisalongide omanik pani massöörid majanduslikult väga keerulisse olukorda, kus nad olid sunnitud intiimteenuseid pakkuma, et ära elada. Lisaks olid nende elupaigas kaamerad ning sisuliselt omas tööandja kontrolli ka nende vähese vaba aja üle," kirjeldas Kivila.

Menetlust juhtiva prokuröri Joonatan Halliku sõnul on inimkaubandus organiseeritud ja süsteemne kuritegevus, kus kannatanute arvelt teenitakse hõlptulu.

"Inimkaubandus ei tähenda levinud arusaama järgi vaid inimese füüsilist kinni hoidmist. Kui võõras riigis sõltuvad tööandjast nii inimese sissetulek, riigis viibimise alus kui ka elukoht ning talle on lisaks tekitatud fiktiivsed võlad, muudab see kannatanul olukorrast lahkumise väga keeruliseks," selgitas Hallik.

Kuriteos kahtlustatavana on kohtu loal vahistatud 48-aastane naine, ent kogutud tõendid viitavad, et naine ei tegutsenud üksi. Teiste võimalike asjaosaliste rolli ja tegevuse ulatust uurimine alles selgitab, lisas prokurör.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajad aitavad võimalikke kannatanuid.

Menetlust viib läbi Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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