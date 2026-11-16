Herem kandideerimisest loobumist ei kinnita

Kaitseminister Martin Herem ei kinnita Postimehe andmeid, mille järgi ei plaani ta riigikogu valimistel kandideerida.

Postimees kirjutas allikatele viitamata, et kaitseminister Martin Herem ei plaani kevadel toimuvatel riigikogu valimistel kandideerida.

"Kust nad seda teavad?" vastas Herem ERR-i päringule. "Mina ei kommenteeri seda. Kommenteerin seda siis, kui on nimekiri väljas. Kui neil (Postimees – toim) on sellised andmed, siis las nad tõestavad."

Herem Reformierakonda ei kuulu. Erakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnul on Heremiga kandideerimisest juttu olnud.

Riigikogu valimisteks tuleb valimisnimekirjad esitada hiljemalt 21. jaanuaril 2027 kell 18.

Valimiste eel on mitu prominentset reformierakondlast teatanud, et ei plaani valimistel kandideerida. Nende hulka kuuluvad endine kaitseminister Hanno Pevkur, Liina Kersna, Andres Sutt ja Maris Lauri. Kindlasti ei kandideeri ka eelmiste valimiste rekordhäälte tooja Kaja Kallas.

Herem oli kaitseväe juhataja 2018. aasta detsembrist kuni 2024. aasta juuni lõpuni. 2026. aasta septembris sai ta kaitseministriks.

Pärast tegevteenistust liikus ta erasektorisse, kus asus tööle ettevõttes Milrem Robotics ja Frankenburg Technologies.

Riigikogu valimiste päev on 7. märtsil 2027. aastal.