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Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri

Eesti
Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu laupäeva öösel kaitsetööstusettevõtte Threod Systems vastu toime pandud süütamiskatsele.

Kaitsepolitseiameti andmetel tellis sabotaažiakti Venemaa sõjaväeluure GRU.

Venemaa president Vladimir Putin ei ole saavutanud Ukrainas oma agressioonisõjaga seatud eesmärke ning püüab nüüd järjest enam Ukraina liitlaste seas ebakindlust külvata, märkis välisminister Margus Tsahkna (E200).

"Erinevate sabotaažiaktidega soovib Venemaa tekitada hirmu, lõhestada meie ühiskondi ning juhtida tähelepanu Ukraina toetamiselt," lausus Tsahkna.

"Eesti on aga selliseks mõjutustegevuseks keeruline sihtmärk. Meil on aastatepikkune kogemus Venemaa sabotaaži tuvastamisel ja tõkestamisel, ettevõtted on riskidest teadlikud ning ametivõimud tegutsevad kiiresti ja otsustavalt. Threod Systemsi vastu tegutsenud sabotöörid on kinni peetud ja oht kõrvaldatud," sõnas välisminister.

Tsahkna sõnul on Venemaa vaenulikul tegevusel hind.

"Valmistame ette kõigi Eesti ja Venemaa vaheliste maanteepiiripunktide sulgemist sõidukitele ja jalakäijatele alates 1. detsembrist. Koos liitlaste ja partneritega jätkame Venemaa mõjutustegevuse paljastamist ja tõkestamist. Samuti ei rauge meie surve agressorile. Just täna lisas Euroopa Liit sanktsiooninimekirja 150 isikut ja üksust. Jätkame tööd selle nimel, et tugevdada sanktsioone, karmistada viisarežiimi ning suurendada toetust Ukrainale, eriti eelseisva talve eel," lisas Tsahkna.

Välisministeeriumi esindajad mõistsid teravalt hukka ka Venemaa viimaste nädalate ulatuslikud drooni- ja raketirünnakud Ukraina vastu.

Viimase nädala jooksul on Venemaa saatnud Ukraina pihta välja üle 2300 drooni.

Rünnakute peamine sihtmärk on tsiviiltaristu, sealhulgas elutähtis taristu, haiglad, haridusasutused, kaubanduskeskused, elumajad, laod ja sadamad. Ainuüksi viimase nädala jooksul on hukkunud 55 ja saanud vigastada 371 inimest.

Toimetaja: Valner Väino

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