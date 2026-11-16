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EL kehtestas sanktsioonid Venemaa propagandistidele ja ettevõtjatele

Välismaa
EL kehtestas Venemaa rikkaimale naisele Tatjana Kimile sanktsioonid
EL kehtestas Venemaa rikkaimale naisele Tatjana Kimile sanktsioonid Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Valery Sharifulin
Välismaa

Euroopa Liidu liikmesriigid kehtestasid esmaspäeval sanktsioonid Venemaa ettevõttele, mis korraldab desinformatsioonikampaaniaid. Samuti kanti musta nimekirja mitu Venemaa propagandisti ja ärimeest.

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 32 inimesele ja organisatsioonile, kes on seotud Venemaa mõjutustegevuse ja küberrünnakutega. Sanktsioonide nimekirja lisati Venemaa häkkerirühmitus NoName057(16), Venemaa propagandistid Vitali Jelissejev ja Pjotr Martšenko, Ukrainas sündinud blogija ja kommentaator Juri Podoljaka, vahendas Reuters. 

Sanktsioonide alla sattus ka Moskvas tegutsev ettevõte Social Design Agency ja selle 24 töötajat. EL-i teatel rahastab, juhib ja kontrollib ettevõtet Venemaa valitsus. Ettevõte on korraldanud ulatuslikke desinformatsioonikampaaniaid EL-i riikide, institutsioonide ja Ukraina toetamise vastu 

Euroopa Liidu Nõukogu kehtestas esmaspäeval täiendavad sanktsioonid 12 inimesele ja 101 ettevõttele, keskendudes eelkõige Venemaa finants-, kaubandus- ja energiasektorile.

Sanktsioonide nimekirja lisati ligi 50 Venemaa panka ja finantsasutust. Samuti võeti sihikule Venemaa suured veebikaubandusettevõtted Wildberries ja Ozon. Sanktsioonide nimekirja lisati ka Venemaa rikkaim naine ja Wildberriese tegevjuht Tatjana Kim. 

Lisaks kanti sanktsioonide nimekirja Venemaa nafta- ja energiasektoriga seotud ettevõtted ning ärimehed.

Sanktsioonid puudutavad ka olulist Peterburi naftaterminali. Lisaks kanti EL-i sanktsioonide nimekirja Araabia Ühendemiraatide, Hiina, Seišellide ja Omaani ettevõtted, mis on seotud Venemaa nafta ostmisega varilaevastiku kaudu. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, Yle, The Kyiv Independent

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